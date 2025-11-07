the face of sarcasm මිල (KAPPA)
-1.42%
-3.06%
-27.11%
-27.11%
the face of sarcasm (KAPPA) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර KAPPA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KAPPAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0059343 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KAPPA පසුගිය පැය තුල, -1.42% කින්, පැය 24 තුල, -3.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -27.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
the face of sarcasm හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.79K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 668.81M සමඟින් KAPPA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 668811165.327707 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.79K කි.
අද දිනය තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-3.06%
|දින 30 යි
|$ 0
|-65.32%
|දින 60 යි
|$ 0
|-66.08%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.
the face of sarcasmKAPPA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KAPPA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
