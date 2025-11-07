හුවමාරුවDEX+
සජීවී the face of sarcasm සඳහා අද මිල 0 USD කි. KAPPA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KAPPA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

KAPPA ගැන වැඩි විස්තර

KAPPA මිල තොරතුරු

KAPPA යනු කුමක්ද

KAPPA නිල වෙබ් අඩවිය

KAPPA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KAPPA මිල පුරෝකථනය

the face of sarcasm ලාංඡනය

the face of sarcasm මිල (KAPPA)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 KAPPA සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-2.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
the face of sarcasm (KAPPA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:02:01 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059343
$ 0.0059343$ 0.0059343

$ 0
$ 0$ 0

-1.42%

-3.06%

-27.11%

-27.11%

the face of sarcasm (KAPPA) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර KAPPA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KAPPAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0059343 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KAPPA පසුගිය පැය තුල, -1.42% කින්, පැය 24 තුල, -3.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -27.11% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

the face of sarcasm (KAPPA) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 27.79K
$ 27.79K$ 27.79K

--
----

$ 27.79K
$ 27.79K$ 27.79K

668.81M
668.81M 668.81M

668,811,165.327707
668,811,165.327707 668,811,165.327707

the face of sarcasm හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 27.79K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 668.81M සමඟින් KAPPA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 668811165.327707 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.79K කි.

the face of sarcasm (KAPPA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, the face of sarcasmහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.06%
දින 30 යි$ 0-65.32%
දින 60 යි$ 0-66.08%
දින 90 යි$ 0--

the face of sarcasm (KAPPA) යනු කුමක්ද

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

the face of sarcasm (KAPPA) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

the face of sarcasm මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ the face of sarcasm (KAPPA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ the face of sarcasm (KAPPA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? the face of sarcasm සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් the face of sarcasm මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

KAPPA දේශීය මුදල් වෙත

the face of sarcasm (KAPPA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

the face of sarcasmKAPPA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KAPPA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: the face of sarcasm (KAPPA) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

the face of sarcasm (KAPPA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KAPPA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
KAPPA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KAPPA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
the face of sarcasm හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KAPPA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 27.79K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KAPPA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KAPPA හි සංසරණ සැපයුම 668.81M USD වේ.
KAPPA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0059343 USD ක ATH මිලක් KAPPA අත්කර ගති.
KAPPA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් KAPPA අත්කර ගති.
KAPPA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KAPPA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී KAPPA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KAPPA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KAPPA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:02:01 (UTC+8)

the face of sarcasm (KAPPA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

