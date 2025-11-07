හුවමාරුවDEX+
සජීවී The book of SOL සඳහා අද මිල 0 USD කි. SCRIPT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SCRIPT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී The book of SOL සඳහා අද මිල 0 USD කි. SCRIPT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SCRIPT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SCRIPT ගැන වැඩි විස්තර

SCRIPT මිල තොරතුරු

SCRIPT යනු කුමක්ද

SCRIPT නිල වෙබ් අඩවිය

SCRIPT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SCRIPT මිල පුරෝකථනය

The book of SOL ලාංඡනය

The book of SOL මිල (SCRIPT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SCRIPT සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
The book of SOL (SCRIPT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:01:54 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-13.22%

-13.22%

The book of SOL (SCRIPT) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර SCRIPT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SCRIPTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SCRIPT පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -13.22% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

The book of SOL (SCRIPT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

--
----

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

The book of SOL හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 57.01K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 699.94M සමඟින් SCRIPT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 699941488.409202 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 57.01K කි.

The book of SOL (SCRIPT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, The book of SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The book of SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The book of SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The book of SOLහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ 0-51.48%
දින 60 යි$ 0-71.29%
දින 90 යි$ 0--

The book of SOL (SCRIPT) යනු කුමක්ද

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

The book of SOL (SCRIPT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

The book of SOL මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ The book of SOL (SCRIPT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ The book of SOL (SCRIPT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? The book of SOL සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් The book of SOL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SCRIPT දේශීය මුදල් වෙත

The book of SOL (SCRIPT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

The book of SOLSCRIPT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SCRIPT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: The book of SOL (SCRIPT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

The book of SOL (SCRIPT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SCRIPT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
SCRIPT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SCRIPT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
The book of SOL හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SCRIPT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 57.01K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SCRIPT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SCRIPT හි සංසරණ සැපයුම 699.94M USD වේ.
SCRIPT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් SCRIPT අත්කර ගති.
SCRIPT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් SCRIPT අත්කර ගති.
SCRIPT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SCRIPT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SCRIPT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SCRIPT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SCRIPT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.


වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

