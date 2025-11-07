හුවමාරුවDEX+
සජීවී The Bitcoin Mascot සඳහා අද මිල 0.00235911 USD කි. BITTY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BITTY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී The Bitcoin Mascot සඳහා අද මිල 0.00235911 USD කි. BITTY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BITTY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

The Bitcoin Mascot ලාංඡනය

The Bitcoin Mascot මිල (BITTY)

1 BITTY සිට USD සජීවී මිල:

$0.00235911
-10.90%1D
MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
The Bitcoin Mascot (BITTY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:14:14 (UTC+8)

The Bitcoin Mascot (BITTY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00207589
පැය 24 පහළ
$ 0.00264813
24H ඉහළ

$ 0.00207589
$ 0.00264813
$ 0.0200771
$ 0
+1.10%

-10.91%

-23.63%

-23.63%

The Bitcoin Mascot (BITTY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00235911. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00207589 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00264813 ක උපරිම අගයක් අතර BITTY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BITTYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0200771 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BITTY පසුගිය පැය තුල, +1.10% කින්, පැය 24 තුල, -10.91% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.63% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

The Bitcoin Mascot (BITTY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 2.36M
--
$ 2.36M
999.35M
999,345,715.235674
The Bitcoin Mascot හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 2.36M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.35M සමඟින් BITTY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999345715.235674 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.36M කි.

The Bitcoin Mascot (BITTY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, The Bitcoin Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00028890403432927 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, The Bitcoin Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0014298339 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, The Bitcoin Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0019276802 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, The Bitcoin Mascotහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00229660774127298964 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00028890403432927-10.91%
දින 30 යි$ -0.0014298339-60.60%
දින 60 යි$ -0.0019276802-81.71%
දින 90 යි$ +0.00229660774127298964+3,674.44%

The Bitcoin Mascot (BITTY) යනු කුමක්ද

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

The Bitcoin Mascot (BITTY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

The Bitcoin Mascot මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ The Bitcoin Mascot (BITTY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ The Bitcoin Mascot (BITTY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? The Bitcoin Mascot සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් The Bitcoin Mascot මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BITTY දේශීය මුදල් වෙත

The Bitcoin Mascot (BITTY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

The Bitcoin MascotBITTY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BITTY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: The Bitcoin Mascot (BITTY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

The Bitcoin Mascot (BITTY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BITTY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00235911 USD වේ.
BITTY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BITTY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00235911 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
The Bitcoin Mascot හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BITTY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 2.36M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BITTY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BITTY හි සංසරණ සැපයුම 999.35M USD වේ.
BITTY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0200771 USD ක ATH මිලක් BITTY අත්කර ගති.
BITTY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් BITTY අත්කර ගති.
BITTY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BITTY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BITTY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BITTY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BITTY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

