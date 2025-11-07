හුවමාරුවDEX+
සජීවී Tharwa USD සඳහා අද මිල 0.993692 USD කි. THUSD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි THUSD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

THUSD ගැන වැඩි විස්තර

THUSD මිල තොරතුරු

THUSD යනු කුමක්ද

THUSD නිල වෙබ් අඩවිය

THUSD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

THUSD මිල පුරෝකථනය

Tharwa USD ලාංඡනය

Tharwa USD මිල (THUSD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 THUSD සිට USD සජීවී මිල:

-0.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Tharwa USD (THUSD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:47:32 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

--

-0.44%

-0.58%

-0.58%

Tharwa USD (THUSD) තත්‍ය කාලීන මිල $0.993692. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.993692 ක අවම අගයක් සහ $ 1.003 ක උපරිම අගයක් අතර THUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. THUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.085 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.873839 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව THUSD පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Tharwa USD (THUSD) වෙළඳපල තොරතුරු

--
Tharwa USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 683.79K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 688.13K සමඟින් THUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3582210.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.56M කි.

Tharwa USD (THUSD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0044169351499461 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0062529062 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0053629557 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0061493498960896 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0044169351499461-0.44%
දින 30 යි$ -0.0062529062-0.62%
දින 60 යි$ -0.0053629557-0.53%
දින 90 යි$ -0.0061493498960896-0.61%

Tharwa USD (THUSD) යනු කුමක්ද

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Tharwa USD (THUSD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Tharwa USD මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Tharwa USD (THUSD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Tharwa USD (THUSD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Tharwa USD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Tharwa USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

THUSD දේශීය මුදල් වෙත

Tharwa USD (THUSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Tharwa USDTHUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් THUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tharwa USD (THUSD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Tharwa USD (THUSD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද THUSD හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.993692 USD වේ.
THUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
THUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.993692 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Tharwa USD හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
THUSD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 683.79K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
THUSD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
THUSD හි සංසරණ සැපයුම 688.13K USD වේ.
THUSD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.085 USD ක ATH මිලක් THUSD අත්කර ගති.
THUSD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.873839 USD ක ATL මිලක් THUSD අත්කර ගති.
THUSD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
THUSD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී THUSD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව THUSD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා THUSD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:47:32 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

