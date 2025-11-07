Tharwa USD මිල (THUSD)
-0.44%
-0.58%
-0.58%
Tharwa USD (THUSD) තත්ය කාලීන මිල $0.993692. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.993692 ක අවම අගයක් සහ $ 1.003 ක උපරිම අගයක් අතර THUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. THUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.085 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.873839 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව THUSD පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.44% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Tharwa USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 683.79K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 688.13K සමඟින් THUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 3582210.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 3.56M කි.
අද දිනය තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0044169351499461 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0062529062 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0053629557 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Tharwa USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0061493498960896 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.0044169351499461
|-0.44%
|දින 30 යි
|$ -0.0062529062
|-0.62%
|දින 60 යි
|$ -0.0053629557
|-0.53%
|දින 90 යි
|$ -0.0061493498960896
|-0.61%
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.
By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Tharwa USD (THUSD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Tharwa USD (THUSD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Tharwa USD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් Tharwa USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
Tharwa USDTHUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් THUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
