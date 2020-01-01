TERA (TERA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

එහි ටෝකන සැපයුම, බෙදා හැරීමේ ආකෘතිය සහ තථ්‍ය කාල වෙළඳපොළ දත්ත ඇතුළුව, TERATERA හි ප්‍රධාන ඇතුළාන්ත දැනුම ගවේෂණය කරන්න.
USD

TERA (TERA) තොරතුරු

Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.

නිල වෙබ් අඩවිය:
https://terafoundation.org

TERA (TERA) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්‍රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.

වෙළෙඳපොළ සීමාව:
$ 15.03M
$ 15.03M
මුළු සැපයුම:
$ 1.00B
$ 1.00B
සංසරණ සැපයුම:
$ 754.50M
$ 754.50M
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
$ 19.92M
$ 19.92M
සෑම වේලාවකම ඉහළ:
$ 0.02827364
$ 0.02827364
සෑම වේලාවකම පහළ:
$ 0
$ 0
වත්මන් මිල:
$ 0.01991732
$ 0.01991732

TERA (TERA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්‍රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා

එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා TERATERA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:

මුළු සැපයුම:

නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම TERA ටෝකන ගණන.

සංසරණ සැපයුම:

වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.

උපරිම සැපයුම:

මුළු TERA ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.

FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):

වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්‍රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.

උද්ධමන අනුපාතය:

හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.

මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්‍රවශීලතාව.

සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.

විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්‍යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්‍යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.

අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.

දැන් ඔබට TERA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව වැටහේ, TERA ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!

TERA මිල පුරෝකථනය

TERA කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? අපගේ TERA මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්‍රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.

ඔබ MEXC තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

MEXC යනු ලොව ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ හුවමාරුවලින් එකක් වන අතර එය ලොව පුරා මිලියන සංඛ්‍යාත පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලැබේ.

තත්කාල ගනුදෙනු සහ අනාගත ගනුදෙනු වෙළඳපොළවල් හරහා වෙළඳ යුගල 4,000 කට වඩා
CEX අතර වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම්
කර්මාන්තය පුරා #1 ද්‍රවශීලතාව
අඩුම ගාස්තු, 24/7 පුරා පාරිභෝගික සේවාවේ සහාය ඇත.
පරිශීලක අරමුදල් සඳහා 100%+ ටෝකන සංචිත විනිවිදභාවය
ඉතා අඩු ඇතුල්වීමේ බාධක: හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න
හුදෙක් 1 USDT සමඟ ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්න: ක්‍රිප්ටෝ සඳහා ඔබේ පහසුම මාර්ගය!

වියාචනය

මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්‍යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.