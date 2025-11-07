Tapestry AI මිල (TAPS)
-1.23%
-15.80%
+213.66%
+213.66%
Tapestry AI (TAPS) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර TAPS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TAPSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TAPS පසුගිය පැය තුල, -1.23% කින්, පැය 24 තුල, -15.80% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +213.66% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Tapestry AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 170.95K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 502.55M සමඟින් TAPS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999982081.292908 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 340.15K කි.
අද දිනය තුළ, Tapestry AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Tapestry AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Tapestry AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Tapestry AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-15.80%
|දින 30 යි
|$ 0
|+271.27%
|දින 60 යි
|$ 0
|+61.83%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
SteamBot Willie is Tapestry AI's pioneering agent, engineered to navigate the complex and often unreliable landscape of copyright and public domain works. He is more than just a discovery tool; Willie is fundamentally a verification engine, designed to provide creators with a trustworthy "single source of truth."
He systematically ingests vast amounts of data from various sources, but critically, Willie lives by the "don't trust, verify" mantra. His verification process utilizes a deep understanding of copyright law to analyze each work. This allows Willie to identify genuinely available public domain and CC0 assets, distinguish them from protected works, and clearly flag items where the status remains uncertain.
With multimodal scanning abilities in development, Willie will become the google image search of IP verification and the go-to agent for discovering sleeping giants and revitalizing dormant IP gold mines.
Tapestry AITAPS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TAPS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
