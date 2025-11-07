Tairon මිල (TAIRO)
Tairon (TAIRO) තත්ය කාලීන මිල $0.00256263. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0025482 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00288407 ක උපරිම අගයක් අතර TAIRO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TAIROහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.258846 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00251397 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TAIRO පසුගිය පැය තුල, -1.72% කින්, පැය 24 තුල, -2.98% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -54.56% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Tairon හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 128.28K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 50.00M සමඟින් TAIRO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 256.55K කි.
අද දිනය තුළ, Taironහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Taironහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0024074581 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Taironහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0025015512 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Taironහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.98%
|දින 30 යි
|$ -0.0024074581
|-93.94%
|දින 60 යි
|$ -0.0025015512
|-97.61%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Tairon is the onchain MCP Supergraph, bringing every on-chain data source to AI. It provides developers with a unified way to discover, test, and integrate Model Context Protocol (MCP) compatible servers across Web3 and traditional applications. Tairon solves connectivity for LLMs, securely exposing blockchain data to intelligent systems.
Tairon standardizes MCP servers for AI. The result is a unified, verifiable, and interoperable data fabric that brings every on-chain data source into the reach of intelligence.
TaironTAIRO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TAIRO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
