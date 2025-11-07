හුවමාරුවDEX+
සජීවී Symbiosis SyBTC සඳහා අද මිල 101,622 USD කි. SYBTC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SYBTC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SYBTC ගැන වැඩි විස්තර

SYBTC මිල තොරතුරු

SYBTC යනු කුමක්ද

SYBTC නිල වෙබ් අඩවිය

SYBTC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SYBTC මිල පුරෝකථනය

Symbiosis SyBTC ලාංඡනය

Symbiosis SyBTC මිල (SYBTC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SYBTC සිට USD සජීවී මිල:

$101,529
-1.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Symbiosis SyBTC (SYBTC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:47:03 (UTC+8)

Symbiosis SyBTC (SYBTC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 100,546
පැය 24 පහළ
$ 103,570
24H ඉහළ

$ 100,546
$ 103,570
$ 126,825
$ 74,649
-0.19%

-1.67%

-7.28%

-7.28%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) තත්‍ය කාලීන මිල $101,622. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 100,546 ක අවම අගයක් සහ $ 103,570 ක උපරිම අගයක් අතර SYBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SYBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 126,825 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 74,649 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SYBTC පසුගිය පැය තුල, -0.19% කින්, පැය 24 තුල, -1.67% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.28% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 895.41K
--
$ 895.41K
8.81
8.8116322
Symbiosis SyBTC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 895.41K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 8.81 සමඟින් SYBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8.8116322 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 895.41K කි.

Symbiosis SyBTC (SYBTC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1,728.5176461118 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -16,482.1636398000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -8,735.7319860000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -15,177.10058282012 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -1,728.5176461118-1.67%
දින 30 යි$ -16,482.1636398000-16.21%
දින 60 යි$ -8,735.7319860000-8.59%
දින 90 යි$ -15,177.10058282012-12.99%

Symbiosis SyBTC (SYBTC) යනු කුමක්ද

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Symbiosis SyBTC (SYBTC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Symbiosis SyBTC මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Symbiosis SyBTC (SYBTC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Symbiosis SyBTC (SYBTC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Symbiosis SyBTC සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Symbiosis SyBTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SYBTC දේශීය මුදල් වෙත

Symbiosis SyBTC (SYBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Symbiosis SyBTCSYBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SYBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Symbiosis SyBTC (SYBTC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Symbiosis SyBTC (SYBTC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SYBTC හි සජීවී මිල, USD වලින් 101,622 USD වේ.
SYBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SYBTC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 101,622 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Symbiosis SyBTC හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SYBTC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 895.41K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SYBTC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SYBTC හි සංසරණ සැපයුම 8.81 USD වේ.
SYBTC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
126,825 USD ක ATH මිලක් SYBTC අත්කර ගති.
SYBTC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
74,649 USD ක ATL මිලක් SYBTC අත්කර ගති.
SYBTC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SYBTC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SYBTC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SYBTC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SYBTC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Symbiosis SyBTC (SYBTC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

