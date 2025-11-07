Symbiosis SyBTC මිල (SYBTC)
Symbiosis SyBTC (SYBTC) තත්ය කාලීන මිල $101,622. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 100,546 ක අවම අගයක් සහ $ 103,570 ක උපරිම අගයක් අතර SYBTC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SYBTCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 126,825 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 74,649 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SYBTC පසුගිය පැය තුල, -0.19% කින්, පැය 24 තුල, -1.67% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.28% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Symbiosis SyBTC හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 895.41K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 8.81 සමඟින් SYBTC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8.8116322 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 895.41K කි.
අද දිනය තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -1,728.5176461118 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -16,482.1636398000 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -8,735.7319860000 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Symbiosis SyBTCහි මිල වෙනස USDවෙත $ -15,177.10058282012 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -1,728.5176461118
|-1.67%
|දින 30 යි
|$ -16,482.1636398000
|-16.21%
|දින 60 යි
|$ -8,735.7319860000
|-8.59%
|දින 90 යි
|$ -15,177.10058282012
|-12.99%
Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.
Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.
$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.
By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.
