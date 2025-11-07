හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Suzaku Token සඳහා අද මිල 0.04054616 USD කි. SUZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Suzaku Token සඳහා අද මිල 0.04054616 USD කි. SUZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SUZ ගැන වැඩි විස්තර

SUZ මිල තොරතුරු

SUZ යනු කුමක්ද

SUZ නිල වෙබ් අඩවිය

SUZ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SUZ මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Suzaku Token ලාංඡනය

Suzaku Token මිල (SUZ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SUZ සිට USD සජීවී මිල:

$0.04054843
$0.04054843$0.04054843
+1.10%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Suzaku Token (SUZ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:13:25 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575
පැය 24 පහළ
$ 0.04056886
$ 0.04056886$ 0.04056886
24H ඉහළ

$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575

$ 0.04056886
$ 0.04056886$ 0.04056886

$ 0.204252
$ 0.204252$ 0.204252

$ 0.03825575
$ 0.03825575$ 0.03825575

+0.60%

+1.21%

-18.42%

-18.42%

Suzaku Token (SUZ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.04054616. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03825575 ක අවම අගයක් සහ $ 0.04056886 ක උපරිම අගයක් අතර SUZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.204252 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.03825575 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUZ පසුගිය පැය තුල, +0.60% කින්, පැය 24 තුල, +1.21% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.42% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Suzaku Token (SUZ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

28.91M
28.91M 28.91M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Suzaku Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.17M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 28.91M සමඟින් SUZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.06M කි.

Suzaku Token (SUZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Suzaku Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00048315 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Suzaku Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0184251806 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Suzaku Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0258376795 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Suzaku Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00048315+1.21%
දින 30 යි$ -0.0184251806-45.44%
දින 60 යි$ -0.0258376795-63.72%
දින 90 යි$ 0--

Suzaku Token (SUZ) යනු කුමක්ද

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Suzaku Token (SUZ) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Suzaku Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Suzaku Token (SUZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Suzaku Token (SUZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Suzaku Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Suzaku Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SUZ දේශීය මුදල් වෙත

Suzaku Token (SUZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Suzaku TokenSUZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SUZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Suzaku Token (SUZ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Suzaku Token (SUZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SUZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.04054616 USD වේ.
SUZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SUZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.04054616 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Suzaku Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SUZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.17M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SUZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SUZ හි සංසරණ සැපයුම 28.91M USD වේ.
SUZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.204252 USD ක ATH මිලක් SUZ අත්කර ගති.
SUZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.03825575 USD ක ATL මිලක් SUZ අත්කර ගති.
SUZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SUZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SUZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SUZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SUZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:13:25 (UTC+8)

Suzaku Token (SUZ) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,851.73
$101,851.73$101,851.73

-0.15%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,352.98
$3,352.98$3,352.98

+1.60%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1688
$1.1688$1.1688

+36.22%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.80
$157.80$157.80

+1.20%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,851.73
$101,851.73$101,851.73

-0.15%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,352.98
$3,352.98$3,352.98

+1.60%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.80
$157.80$157.80

+1.20%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2300
$2.2300$2.2300

-0.20%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$969.12
$969.12$969.12

+3.80%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.641
$4.641$4.641

+364.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007796
$0.007796$0.007796

+265.32%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$14.8500
$14.8500$14.8500

+143.04%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002441
$0.00002441$0.00002441

+126.64%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.0926
$0.0926$0.0926

+85.20%