SUPERIOR මිල (SUPERIOR)
-0.31%
+2.89%
-22.50%
-22.50%
SUPERIOR (SUPERIOR) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර SUPERIOR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUPERIORහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUPERIOR පසුගිය පැය තුල, -0.31% කින්, පැය 24 තුල, +2.89% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
SUPERIOR හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 298.31K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 9.02B සමඟින් SUPERIOR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 330.80K කි.
අද දිනය තුළ, SUPERIORහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SUPERIORහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SUPERIORහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SUPERIORහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+2.89%
|දින 30 යි
|$ 0
|-55.36%
|දින 60 යි
|$ 0
|-70.08%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it’s designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X.
Here’s the breakdown:
Built on Cardano: It uses ADA’s native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it’s secure, cheap, and fast.
Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative.
Community identity: It’s more than just a token. It’s a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king.
Tied to DePIN and engagement: It’s aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.
SUPERIORSUPERIOR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SUPERIOR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
