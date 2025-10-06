සජීවී Summer Point Token සඳහා අද මිල 0.01115136 USD කි. SUMX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUMX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Summer Point Token සඳහා අද මිල 0.01115136 USD කි. SUMX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUMX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Summer Point Token ලාංඡනය

Summer Point Token මිල (SUMX)

1 SUMX සිට USD සජීවී මිල:

$0.01115136
$0.01115136$0.01115136
+0.10%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
Summer Point Token (SUMX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:34:06 (UTC+8)

Summer Point Token (SUMX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01096601
$ 0.01096601$ 0.01096601
පැය 24 පහළ
$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547
24H ඉහළ

$ 0.01096601
$ 0.01096601$ 0.01096601

$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01050959
$ 0.01050959$ 0.01050959

+0.04%

+0.19%

+0.03%

+0.03%

Summer Point Token (SUMX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.01115136. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01096601 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01131547 ක උපරිම අගයක් අතර SUMX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUMXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.01769242 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.01050959 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUMX පසුගිය පැය තුල, +0.04% කින්, පැය 24 තුල, +0.19% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.03% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Summer Point Token (SUMX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

--
----

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Summer Point Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 10.04M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 900.00M සමඟින් SUMX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 900000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 10.04M කි.

Summer Point Token (SUMX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Summer Point Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Summer Point Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003465352 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Summer Point Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0005416750 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Summer Point Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.002945312203940652 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.19%
දින 30 යි$ -0.0003465352-3.10%
දින 60 යි$ -0.0005416750-4.85%
දින 90 යි$ -0.002945312203940652-20.89%

Summer Point Token (SUMX) යනු කුමක්ද

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Summer Point Token (SUMX) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Summer Point Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Summer Point Token (SUMX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Summer Point Token (SUMX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Summer Point Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Summer Point Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SUMX දේශීය මුදල් වෙත

Summer Point Token (SUMX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Summer Point TokenSUMX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SUMX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Summer Point Token (SUMX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Summer Point Token (SUMX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SUMX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01115136 USD වේ.
SUMX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SUMX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01115136 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Summer Point Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SUMX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 10.04M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SUMX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SUMX හි සංසරණ සැපයුම 900.00M USD වේ.
SUMX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.01769242 USD ක ATH මිලක් SUMX අත්කර ගති.
SUMX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.01050959 USD ක ATL මිලක් SUMX අත්කර ගති.
SUMX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SUMX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SUMX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SUMX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SUMX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:34:06 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.