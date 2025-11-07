Suiswap මිල (SSWP)
Suiswap (SSWP) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර SSWP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SSWPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00458571 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SSWP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.48% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Suiswap හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 60.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.00B සමඟින් SSWP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 60.35K කි.
අද දිනය තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.48%
|දින 30 යි
|$ 0
|-55.75%
|දින 60 යි
|$ 0
|-60.32%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.
The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:
Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.
Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.
Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.
Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.
Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.
SuiswapSSWP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SSWP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
