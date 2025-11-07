හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Suiswap සඳහා අද මිල 0 USD කි. SSWP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SSWP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Suiswap සඳහා අද මිල 0 USD කි. SSWP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SSWP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SSWP ගැන වැඩි විස්තර

SSWP මිල තොරතුරු

SSWP යනු කුමක්ද

SSWP නිල වෙබ් අඩවිය

SSWP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SSWP මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Suiswap ලාංඡනය

Suiswap මිල (SSWP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SSWP සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.40%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Suiswap (SSWP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:00:58 (UTC+8)

Suiswap (SSWP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.48%

-6.57%

-6.57%

Suiswap (SSWP) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර SSWP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SSWPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00458571 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SSWP පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.48% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -6.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Suiswap (SSWP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 60.35K
$ 60.35K$ 60.35K

--
----

$ 60.35K
$ 60.35K$ 60.35K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Suiswap හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 60.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.00B සමඟින් SSWP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 60.35K කි.

Suiswap (SSWP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Suiswapහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.48%
දින 30 යි$ 0-55.75%
දින 60 යි$ 0-60.32%
දින 90 යි$ 0--

Suiswap (SSWP) යනු කුමක්ද

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Suiswap (SSWP) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Suiswap මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Suiswap (SSWP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Suiswap (SSWP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Suiswap සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Suiswap මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SSWP දේශීය මුදල් වෙත

Suiswap (SSWP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SuiswapSSWP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SSWP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Suiswap (SSWP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Suiswap (SSWP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SSWP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
SSWP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SSWP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Suiswap හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SSWP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 60.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SSWP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SSWP හි සංසරණ සැපයුම 10.00B USD වේ.
SSWP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00458571 USD ක ATH මිලක් SSWP අත්කර ගති.
SSWP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් SSWP අත්කර ගති.
SSWP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SSWP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SSWP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SSWP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SSWP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:00:58 (UTC+8)

Suiswap (SSWP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,953.96
$100,953.96$100,953.96

-1.03%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,297.28
$3,297.28$3,297.28

-0.08%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1471
$1.1471$1.1471

+33.69%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.66
$154.66$154.66

-0.80%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$100,953.96
$100,953.96$100,953.96

-1.03%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,297.28
$3,297.28$3,297.28

-0.08%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$154.66
$154.66$154.66

-0.80%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.1991
$2.1991$2.1991

-1.58%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$956.32
$956.32$956.32

+2.43%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004950
$0.00004950$0.00004950

+890.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.690
$4.690$4.690

+369.00%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.008054
$0.008054$0.008054

+277.41%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00003079
$0.00003079$0.00003079

+185.88%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$15.2700
$15.2700$15.2700

+149.91%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.0986
$0.0986$0.0986

+97.20%