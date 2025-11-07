හුවමාරුවDEX+
සජීවී Striker League සඳහා අද මිල 0.00098037 USD කි. MBS සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MBS මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MBS ගැන වැඩි විස්තර

MBS මිල තොරතුරු

MBS යනු කුමක්ද

MBS ධවල පත්‍රිකාව

MBS නිල වෙබ් අඩවිය

MBS ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MBS මිල පුරෝකථනය

Striker League ලාංඡනය

Striker League මිල (MBS)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 MBS සිට USD සජීවී මිල:

$0.00098321
$0.00098321$0.00098321
-1.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Striker League (MBS) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:46:35 (UTC+8)

Striker League (MBS) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00098031
$ 0.00098031$ 0.00098031
පැය 24 පහළ
$ 0.00101869
$ 0.00101869$ 0.00101869
24H ඉහළ

$ 0.00098031
$ 0.00098031$ 0.00098031

$ 0.00101869
$ 0.00101869$ 0.00101869

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

$ 0.00095451
$ 0.00095451$ 0.00095451

-0.28%

-1.64%

-17.94%

-17.94%

Striker League (MBS) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00098037. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00098031 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00101869 ක උපරිම අගයක් අතර MBS වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MBSහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.58 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00095451 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MBS පසුගිය පැය තුල, -0.28% කින්, පැය 24 තුල, -1.64% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Striker League (MBS) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 613.15K
$ 613.15K$ 613.15K

--
----

$ 980.36K
$ 980.36K$ 980.36K

625.44M
625.44M 625.44M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Striker League හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 613.15K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 625.44M සමඟින් MBS හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 980.36K කි.

Striker League (MBS) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Striker Leagueහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Striker Leagueහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004547457 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Striker Leagueහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0003409984 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Striker Leagueහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004787736331179701 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.64%
දින 30 යි$ -0.0004547457-46.38%
දින 60 යි$ -0.0003409984-34.78%
දින 90 යි$ -0.0004787736331179701-32.81%

Striker League (MBS) යනු කුමක්ද

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

Striker League මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Striker League (MBS) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Striker League (MBS) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Striker League සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Striker League මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

MBS දේශීය මුදල් වෙත

Striker League (MBS) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Striker LeagueMBS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MBS ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Striker League (MBS) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Striker League (MBS) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MBS හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00098037 USD වේ.
MBS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MBS සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00098037 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Striker League හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MBS සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 613.15K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MBS හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MBS හි සංසරණ සැපයුම 625.44M USD වේ.
MBS හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.58 USD ක ATH මිලක් MBS අත්කර ගති.
MBS හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00095451 USD ක ATL මිලක් MBS අත්කර ගති.
MBS හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MBS සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී MBS වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MBS මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MBS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:46:35 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

