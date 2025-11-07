STONED මිල (STONED)
--
-1.06%
-12.23%
-12.23%
STONED (STONED) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර STONED වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STONEDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STONED පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.06% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -12.23% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
STONED හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 37.83K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 100.00B සමඟින් STONED හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 37.83K කි.
අද දිනය තුළ, STONEDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, STONEDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, STONEDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, STONEDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.06%
|දින 30 යි
|$ 0
|-23.40%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Stoned Nouns born on eth in 2022 and we bridged the project to base on this 2025 was first ever NFT collection minted out using bankrbot. We are now developing our project to become a real CC0 Cannabis brand from web3 providing physical goods born on web3. Funded by NounsDAO we are now working for our next phygital drop to bring real cannabis products and merchandise to holders. We have our Ecosystems token $STONED and we are planning to make what REKT made for drinks
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
