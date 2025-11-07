හුවමාරුවDEX+
සජීවී StickDAO සඳහා අද මිල 0.00029981 USD කි. STICK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STICK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STICK ගැන වැඩි විස්තර

STICK මිල තොරතුරු

STICK යනු කුමක්ද

STICK නිල වෙබ් අඩවිය

STICK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STICK මිල පුරෝකථනය

StickDAO ලාංඡනය

StickDAO මිල (STICK)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 STICK සිට USD සජීවී මිල:

$0.00029948
$0.00029948$0.00029948
-0.70%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
StickDAO (STICK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:46:21 (UTC+8)

StickDAO (STICK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00029247
$ 0.00029247$ 0.00029247
පැය 24 පහළ
$ 0.00030512
$ 0.00030512$ 0.00030512
24H ඉහළ

$ 0.00029247
$ 0.00029247$ 0.00029247

$ 0.00030512
$ 0.00030512$ 0.00030512

$ 0.00136253
$ 0.00136253$ 0.00136253

$ 0.00009925
$ 0.00009925$ 0.00009925

+0.33%

-0.68%

-32.09%

-32.09%

StickDAO (STICK) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00029981. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00029247 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00030512 ක උපරිම අගයක් අතර STICK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STICKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00136253 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00009925 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STICK පසුගිය පැය තුල, +0.33% කින්, පැය 24 තුල, -0.68% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -32.09% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

StickDAO (STICK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 299.77K
$ 299.77K$ 299.77K

--
----

$ 299.77K
$ 299.77K$ 299.77K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,922.0118911
999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

StickDAO හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 299.77K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.87M සමඟින් STICK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999870922.0118911 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 299.77K කි.

StickDAO (STICK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, StickDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, StickDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0002168421 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, StickDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0001410142 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, StickDAOහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00007450425559710176 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.68%
දින 30 යි$ -0.0002168421-72.32%
දින 60 යි$ -0.0001410142-47.03%
දින 90 යි$ +0.00007450425559710176+33.07%

StickDAO (STICK) යනු කුමක්ද

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

StickDAO (STICK) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

StickDAO මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ StickDAO (STICK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ StickDAO (STICK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? StickDAO සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් StickDAO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STICK දේශීය මුදල් වෙත

StickDAO (STICK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

StickDAOSTICK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STICK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: StickDAO (STICK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

StickDAO (STICK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STICK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00029981 USD වේ.
STICK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STICK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00029981 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
StickDAO හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STICK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 299.77K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STICK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STICK හි සංසරණ සැපයුම 999.87M USD වේ.
STICK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00136253 USD ක ATH මිලක් STICK අත්කර ගති.
STICK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00009925 USD ක ATL මිලක් STICK අත්කර ගති.
STICK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STICK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STICK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STICK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STICK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:46:21 (UTC+8)

StickDAO (STICK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

