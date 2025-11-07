හුවමාරුවDEX+
සජීවී STAX Token සඳහා අද මිල 0.00736591 USD කි. STAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී STAX Token සඳහා අද මිල 0.00736591 USD කි. STAX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STAX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STAX ගැන වැඩි විස්තර

STAX මිල තොරතුරු

STAX යනු කුමක්ද

STAX ධවල පත්‍රිකාව

STAX නිල වෙබ් අඩවිය

STAX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STAX මිල පුරෝකථනය

STAX Token ලාංඡනය

STAX Token මිල (STAX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 STAX සිට USD සජීවී මිල:

$0.00736615
$0.00736615$0.00736615
+1.30%1D
mexc
USD
STAX Token (STAX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:12:57 (UTC+8)

STAX Token (STAX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00693723
$ 0.00693723$ 0.00693723
පැය 24 පහළ
$ 0.0073665
$ 0.0073665$ 0.0073665
24H ඉහළ

$ 0.00693723
$ 0.00693723$ 0.00693723

$ 0.0073665
$ 0.0073665$ 0.0073665

$ 0.0199077
$ 0.0199077$ 0.0199077

$ 0.00679806
$ 0.00679806$ 0.00679806

-0.00%

+1.34%

+2.04%

+2.04%

STAX Token (STAX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00736591. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00693723 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0073665 ක උපරිම අගයක් අතර STAX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STAXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0199077 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00679806 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STAX පසුගිය පැය තුල, -0.00% කින්, පැය 24 තුල, +1.34% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +2.04% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

STAX Token (STAX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

--
----

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

STAX Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 7.37M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් STAX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.37M කි.

STAX Token (STAX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, STAX Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, STAX Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0039905347 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, STAX Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, STAX Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+1.34%
දින 30 යි$ -0.0039905347-54.17%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

STAX Token (STAX) යනු කුමක්ද

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

STAX Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ STAX Token (STAX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ STAX Token (STAX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? STAX Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් STAX Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STAX දේශීය මුදල් වෙත

STAX Token (STAX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STAX TokenSTAX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STAX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: STAX Token (STAX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

STAX Token (STAX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STAX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00736591 USD වේ.
STAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STAX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00736591 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
STAX Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STAX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 7.37M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STAX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STAX හි සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ.
STAX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0199077 USD ක ATH මිලක් STAX අත්කර ගති.
STAX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00679806 USD ක ATL මිලක් STAX අත්කර ගති.
STAX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STAX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STAX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STAX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STAX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

