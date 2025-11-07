හුවමාරුවDEX+
සජීවී Staked USDai සඳහා අද මිල 1.033 USD කි. SUSDAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SUSDAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SUSDAI ගැන වැඩි විස්තර

SUSDAI මිල තොරතුරු

SUSDAI යනු කුමක්ද

SUSDAI නිල වෙබ් අඩවිය

SUSDAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SUSDAI මිල පුරෝකථනය

Staked USDai ලාංඡනය

Staked USDai මිල (SUSDAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SUSDAI සිට USD සජීවී මිල:

-0.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
USD
Staked USDai (SUSDAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:12:23 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
පැය 24 පහළ
24H ඉහළ

+0.71%

-0.96%

-1.62%

-1.62%

Staked USDai (SUSDAI) තත්‍ය කාලීන මිල $1.033. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 1.023 ක අවම අගයක් සහ $ 1.05 ක උපරිම අගයක් අතර SUSDAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SUSDAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.19 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.796061 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SUSDAI පසුගිය පැය තුල, +0.71% කින්, පැය 24 තුල, -0.96% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.62% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Staked USDai (SUSDAI) වෙළඳපල තොරතුරු

--
Staked USDai හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 150.16M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 145.30M සමඟින් SUSDAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 145295507.5211382 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 150.16M කි.

Staked USDai (SUSDAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Staked USDaiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.010089209402577 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Staked USDaiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0281078267 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Staked USDaiහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0038828404 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Staked USDaiහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.017069118092304 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.010089209402577-0.96%
දින 30 යි$ -0.0281078267-2.72%
දින 60 යි$ -0.0038828404-0.37%
දින 90 යි$ +0.017069118092304+1.68%

Staked USDai (SUSDAI) යනු කුමක්ද

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Staked USDai (SUSDAI) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Staked USDai මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Staked USDai (SUSDAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Staked USDai (SUSDAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Staked USDai සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Staked USDai මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SUSDAI දේශීය මුදල් වෙත

Staked USDai (SUSDAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Staked USDaiSUSDAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SUSDAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Staked USDai (SUSDAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Staked USDai (SUSDAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SUSDAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.033 USD වේ.
SUSDAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SUSDAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.033 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Staked USDai හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SUSDAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 150.16M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SUSDAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SUSDAI හි සංසරණ සැපයුම 145.30M USD වේ.
SUSDAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.19 USD ක ATH මිලක් SUSDAI අත්කර ගති.
SUSDAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.796061 USD ක ATL මිලක් SUSDAI අත්කර ගති.
SUSDAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SUSDAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SUSDAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SUSDAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SUSDAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:12:23 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

