හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Stacy Staked XTZ සඳහා අද මිල 0.673169 USD කි. STXTZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STXTZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Stacy Staked XTZ සඳහා අද මිල 0.673169 USD කි. STXTZ සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STXTZ මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STXTZ ගැන වැඩි විස්තර

STXTZ මිල තොරතුරු

STXTZ යනු කුමක්ද

STXTZ ධවල පත්‍රිකාව

STXTZ නිල වෙබ් අඩවිය

STXTZ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STXTZ මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Stacy Staked XTZ ලාංඡනය

Stacy Staked XTZ මිල (STXTZ)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 STXTZ සිට USD සජීවී මිල:

$0.670667
$0.670667$0.670667
+21.60%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Stacy Staked XTZ (STXTZ) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:11:55 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.548555
$ 0.548555$ 0.548555
පැය 24 පහළ
$ 0.695762
$ 0.695762$ 0.695762
24H ඉහළ

$ 0.548555
$ 0.548555$ 0.548555

$ 0.695762
$ 0.695762$ 0.695762

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

-2.61%

+22.11%

+13.37%

+13.37%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) තත්‍ය කාලීන මිල $0.673169. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.548555 ක අවම අගයක් සහ $ 0.695762 ක උපරිම අගයක් අතර STXTZ වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STXTZහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.06 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.464512 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STXTZ පසුගිය පැය තුල, -2.61% කින්, පැය 24 තුල, +22.11% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +13.37% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

--
----

$ 6.04M
$ 6.04M$ 6.04M

8.96M
8.96M 8.96M

8,956,892.745929
8,956,892.745929 8,956,892.745929

Stacy Staked XTZ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.04M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 8.96M සමඟින් STXTZ හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8956892.745929 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.04M කි.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Stacy Staked XTZහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.121896 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Stacy Staked XTZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0325378255 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Stacy Staked XTZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.1483055931 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Stacy Staked XTZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.2293125149363756 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.121896+22.11%
දින 30 යි$ -0.0325378255-4.83%
දින 60 යි$ -0.1483055931-22.03%
දින 90 යි$ -0.2293125149363756-25.40%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) යනු කුමක්ද

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Stacy Staked XTZ මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Stacy Staked XTZ (STXTZ) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Stacy Staked XTZ (STXTZ) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Stacy Staked XTZ සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Stacy Staked XTZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

STXTZ දේශීය මුදල් වෙත

Stacy Staked XTZ (STXTZ) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Stacy Staked XTZSTXTZ හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STXTZ ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Stacy Staked XTZ (STXTZ) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Stacy Staked XTZ (STXTZ) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STXTZ හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.673169 USD වේ.
STXTZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STXTZ සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.673169 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Stacy Staked XTZ හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STXTZ සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.04M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STXTZ හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STXTZ හි සංසරණ සැපයුම 8.96M USD වේ.
STXTZ හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.06 USD ක ATH මිලක් STXTZ අත්කර ගති.
STXTZ හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.464512 USD ක ATL මිලක් STXTZ අත්කර ගති.
STXTZ හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STXTZ සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී STXTZ වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STXTZ මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STXTZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:11:55 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,933.05
$101,933.05$101,933.05

-0.07%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.92
$3,356.92$3,356.92

+1.72%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1688
$1.1688$1.1688

+36.22%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.04
$158.04$158.04

+1.35%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$101,933.05
$101,933.05$101,933.05

-0.07%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,356.92
$3,356.92$3,356.92

+1.72%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.04
$158.04$158.04

+1.35%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2319
$2.2319$2.2319

-0.11%

Binance Coin ලාංඡනය

Binance Coin

BNB

$969.97
$969.97$969.97

+3.89%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

BNBird ලාංඡනය

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC ලාංඡනය

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.611
$4.611$4.611

+361.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007770
$0.007770$0.007770

+264.10%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$14.5152
$14.5152$14.5152

+137.56%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002369
$0.00002369$0.00002369

+119.96%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.0961
$0.0961$0.0961

+92.20%