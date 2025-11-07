SPLASH මිල (SPLASH)
-1.71%
-0.88%
+3.41%
+3.41%
SPLASH (SPLASH) තත්ය කාලීන මිල $0.01483436. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01478316 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01514865 ක උපරිම අගයක් අතර SPLASH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPLASHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.051178 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00494731 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SPLASH පසුගිය පැය තුල, -1.71% කින්, පැය 24 තුල, -0.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +3.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
SPLASH හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 148.34K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 10.00M සමඟින් SPLASH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 148.34K කි.
අද දිනය තුළ, SPLASHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00013184389867756 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SPLASHහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0128161156 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SPLASHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0023838460 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SPLASHහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.01825976482733853 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.00013184389867756
|-0.88%
|දින 30 යි
|$ +0.0128161156
|+86.39%
|දින 60 යි
|$ -0.0023838460
|-16.06%
|දින 90 යි
|$ -0.01825976482733853
|-55.17%
SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.
Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.
SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.
හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SPLASH (SPLASH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SPLASH (SPLASH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SPLASH සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.
දැන් SPLASH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!
SPLASHSPLASH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SPLASH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
