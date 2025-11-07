SPACEDOGE මිල (SPDG)
SPACEDOGE (SPDG) තත්ය කාලීන මිල $0.00000354. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000349 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000365 ක උපරිම අගයක් අතර SPDG වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPDGහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00001458 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000339 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SPDG පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -2.37% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -14.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
SPACEDOGE හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 174.68K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 49.30B සමඟින් SPDG හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 49302458046.51511 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 174.68K කි.
අද දිනය තුළ, SPACEDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SPACEDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000011004 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SPACEDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000021461 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SPACEDOGEහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000006281073010031333 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.37%
|දින 30 යි
|$ -0.0000011004
|-31.08%
|දින 60 යි
|$ -0.0000021461
|-60.62%
|දින 90 යි
|$ -0.000006281073010031333
|-63.95%
$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.
SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.
SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.
Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.
SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.
SPACEDOGESPDG හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SPDG ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
