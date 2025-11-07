Solid මිල (SOLID)
+0.12%
+0.29%
+5.10%
+5.10%
Solid (SOLID) තත්ය කාලීන මිල $1.003. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.957236 ක අවම අගයක් සහ $ 1.015 ක උපරිම අගයක් අතර SOLID වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SOLIDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.096 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.342748 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SOLID පසුගිය පැය තුල, +0.12% කින්, පැය 24 තුල, +0.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +5.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Solid හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 64.98K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 64.87K සමඟින් SOLID හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 64873.038682 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 64.98K කි.
අද දිනය තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00293129 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0275705643 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0218091317 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00293129
|+0.29%
|දින 30 යි
|$ +0.0275705643
|+2.75%
|දින 60 යි
|$ -0.0218091317
|-2.17%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.
SolidSOLID හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SOLID ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
