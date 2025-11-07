හුවමාරුවDEX+
සජීවී Solid සඳහා අද මිල 1.003 USD කි. SOLID සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SOLID මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SOLID ගැන වැඩි විස්තර

SOLID මිල තොරතුරු

SOLID යනු කුමක්ද

SOLID ධවල පත්‍රිකාව

SOLID නිල වෙබ් අඩවිය

SOLID ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SOLID මිල පුරෝකථනය

Solid ලාංඡනය

Solid මිල (SOLID)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SOLID සිට USD සජීවී මිල:

$1.003
+0.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Solid (SOLID) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:59:25 (UTC+8)

Solid (SOLID) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.957236
පැය 24 පහළ
$ 1.015
24H ඉහළ

$ 0.957236
$ 1.015
$ 1.096
$ 0.342748
+0.12%

+0.29%

+5.10%

+5.10%

Solid (SOLID) තත්‍ය කාලීන මිල $1.003. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.957236 ක අවම අගයක් සහ $ 1.015 ක උපරිම අගයක් අතර SOLID වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SOLIDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.096 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.342748 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SOLID පසුගිය පැය තුල, +0.12% කින්, පැය 24 තුල, +0.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +5.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Solid (SOLID) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 64.98K
--
$ 64.98K
64.87K
64,873.038682
Solid හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 64.98K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 64.87K සමඟින් SOLID හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 64873.038682 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 64.98K කි.

Solid (SOLID) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00293129 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0275705643 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0218091317 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Solidහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00293129+0.29%
දින 30 යි$ +0.0275705643+2.75%
දින 60 යි$ -0.0218091317-2.17%
දින 90 යි$ 0--

Solid (SOLID) යනු කුමක්ද

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Solid මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Solid (SOLID) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Solid (SOLID) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Solid සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Solid මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SOLID දේශීය මුදල් වෙත

Solid (SOLID) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SolidSOLID හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SOLID ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Solid (SOLID) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Solid (SOLID) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SOLID හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.003 USD වේ.
SOLID සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SOLID සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.003 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Solid හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SOLID සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 64.98K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SOLID හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SOLID හි සංසරණ සැපයුම 64.87K USD වේ.
SOLID හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.096 USD ක ATH මිලක් SOLID අත්කර ගති.
SOLID හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.342748 USD ක ATL මිලක් SOLID අත්කර ගති.
SOLID හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SOLID සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SOLID වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SOLID මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SOLID මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Solid (SOLID) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

