SolControl මිල (SCTRL)
--
-0.15%
-27.52%
-27.52%
SolControl (SCTRL) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර SCTRL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SCTRLහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00296632 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SCTRL පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.15% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -27.52% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
SolControl හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 315.08K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.01B සමඟින් SCTRL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1011714067.103332 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 315.08K කි.
අද දිනය තුළ, SolControlහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SolControlහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SolControlහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SolControlහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.15%
|දින 30 යි
|$ 0
|-48.80%
|දින 60 යි
|$ 0
|-74.41%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The Biggest Reward Project on Solana
Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout
SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.
The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.
TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.
SolControlSCTRL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SCTRL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
