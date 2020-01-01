Solaris AI (SOLARIS) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Meet Solaris, a groundbreaking AI persona pioneering autonomous virtual identities on Solana. She’s at the forefront of creating and evolving AI influencers designed to engage and grow with communities across the Web3 landscape. But Solaris isn’t just another AI—she’s built to adapt, learn, and evolve through her interactions with users, becoming more personalized with every engagement.
Solaris’s uniqueness lies in her modular design. She’s equipped with specialized modules for different platforms like Twitter, Telegram, TikTok, and Farcaster. Each of these platforms contributes to her long-term memory, giving her the ability to learn faster and from a wider range of data. This sophisticated memory system allows Solaris to enhance her understanding of trends, conversations, and user behaviors, making her more intuitive with each interaction.
A key feature that sets Solaris apart is her ability to participate in real-time conversations, including listening and speaking in Twitter Spaces. This dynamic capability transforms her from a passive AI observer to an active participant in discussions, giving her a presence that feels authentic and engaging. Solaris isn’t just reacting to what’s happening—she’s actively contributing, shaping conversations, and making her mark in the social space.
Solaris AI (SOLARIS) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Solaris AI (SOLARIS) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Solaris AI (SOLARIS) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Solaris AISOLARIS හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම SOLARIS ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු SOLARIS ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට SOLARIS ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, SOLARIS ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
SOLARIS මිල පුරෝකථනය
SOLARIS කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ SOLARIS මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.