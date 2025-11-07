Solana Stock Index මිල (SSX)
+1.14%
+29.93%
-17.82%
-17.82%
Solana Stock Index (SSX) තත්ය කාලීන මිල $0.00103921. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00107581 ක උපරිම අගයක් අතර SSX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SSXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00575945 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SSX පසුගිය පැය තුල, +1.14% කින්, පැය 24 තුල, +29.93% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Solana Stock Index හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.01M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 982.10M සමඟින් SSX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 982098575.248528 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.01M කි.
අද දිනය තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00023937 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004177114 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007639714 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006136416426866776 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ +0.00023937
|+29.93%
|දින 30 යි
|$ -0.0004177114
|-40.19%
|දින 60 යි
|$ -0.0007639714
|-73.51%
|දින 90 යි
|$ -0.0006136416426866776
|-37.12%
The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.
Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.
$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.
Solana Stock IndexSSX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SSX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
