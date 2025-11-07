හුවමාරුවDEX+
සජීවී Solana Stock Index සඳහා අද මිල 0.00103921 USD කි. SSX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SSX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SSX ගැන වැඩි විස්තර

SSX මිල තොරතුරු

SSX යනු කුමක්ද

SSX නිල වෙබ් අඩවිය

SSX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SSX මිල පුරෝකථනය

Solana Stock Index ලාංඡනය

Solana Stock Index මිල (SSX)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SSX සිට USD සජීවී මිල:

$0.00103921
$0.00103921$0.00103921
+29.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Solana Stock Index (SSX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:11:12 (UTC+8)

Solana Stock Index (SSX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0.00107581
$ 0.00107581$ 0.00107581
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107581
$ 0.00107581$ 0.00107581

$ 0.00575945
$ 0.00575945$ 0.00575945

$ 0
$ 0$ 0

+1.14%

+29.93%

-17.82%

-17.82%

Solana Stock Index (SSX) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00103921. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00107581 ක උපරිම අගයක් අතර SSX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SSXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00575945 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SSX පසුගිය පැය තුල, +1.14% කින්, පැය 24 තුල, +29.93% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.82% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Solana Stock Index (SSX) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

982.10M
982.10M 982.10M

982,098,575.248528
982,098,575.248528 982,098,575.248528

Solana Stock Index හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.01M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 982.10M සමඟින් SSX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 982098575.248528 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.01M කි.

Solana Stock Index (SSX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00023937 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0004177114 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007639714 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Solana Stock Indexහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006136416426866776 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00023937+29.93%
දින 30 යි$ -0.0004177114-40.19%
දින 60 යි$ -0.0007639714-73.51%
දින 90 යි$ -0.0006136416426866776-37.12%

Solana Stock Index (SSX) යනු කුමක්ද

The global market cap of all combined stocks is $115.0 trillion. Cryptocurrency is so revolutionary because it creates a global financial economy that has never been seen until now.

Solana Stock Index embodies the world's stock market unrestricted by borders always open in one coin, $SSX. As the ecosystem races for tokenized stocks we have tokenized all stocks.

$SSX breaks global barriers and closing bell restrictions by harnessing a worldwide economy into one index, Solana Stock Index.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Solana Stock Index (SSX) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Solana Stock Index මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Solana Stock Index (SSX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Solana Stock Index (SSX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Solana Stock Index සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Solana Stock Index මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SSX දේශීය මුදල් වෙත

Solana Stock Index (SSX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Solana Stock IndexSSX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SSX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Solana Stock Index (SSX) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Solana Stock Index (SSX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SSX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00103921 USD වේ.
SSX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SSX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00103921 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Solana Stock Index හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SSX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.01M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SSX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SSX හි සංසරණ සැපයුම 982.10M USD වේ.
SSX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00575945 USD ක ATH මිලක් SSX අත්කර ගති.
SSX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් SSX අත්කර ගති.
SSX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SSX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SSX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SSX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SSX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:11:12 (UTC+8)

Solana Stock Index (SSX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

