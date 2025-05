SMARDEX WRAPPED USDN (WUSDN) යනු කුමක්ද

wUSDN, or wrapped USDN, is an ERC-20 token that serves as a value-accruing wrapper for USDN within the SmarDex ecosystem. Unlike USDN, which employs a rebase mechanism to distribute yields by adjusting token balances, wUSDN maintains a constant token balance while its value appreciates over time. Internally, wUSDN represents a user’s share of the total USDN supply, allowing holders to benefit from USDN’s yield generation without experiencing balance fluctuations.

