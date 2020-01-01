SMARDEX USDN (USDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
SMARDEX USDN (USDN) තොරතුරු
USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants:
- Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.
- Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure.
The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼
SMARDEX USDN (USDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
SMARDEX USDN (USDN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
