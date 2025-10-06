Skillful AI මිල (SKAI)
Skillful AI (SKAI) තත්ය කාලීන මිල $0.00181812. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00181387 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00182011 ක උපරිම අගයක් අතර SKAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SKAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.252674 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00113594 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SKAI පසුගිය පැය තුල, -0.05% කින්, පැය 24 තුල, -0.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Skillful AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 206.12K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 113.37M සමඟින් SKAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.82M කි.
අද දිනය තුළ, Skillful AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Skillful AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000953303 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Skillful AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000969696 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Skillful AIහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000052587585583074 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.01%
|දින 30 යි
|$ -0.0000953303
|-5.24%
|දින 60 යි
|$ +0.0000969696
|+5.33%
|දින 90 යි
|$ +0.000052587585583074
|+2.98%
Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.
Skillful AISKAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SKAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
