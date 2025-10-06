සජීවී SKAINET සඳහා අද මිල 0.0000303 USD කි. SKAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SKAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී SKAINET සඳහා අද මිල 0.0000303 USD කි. SKAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SKAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:45 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) මිල තොරතුරු (USD)

$ 0.00003014
$ 0.00003014$ 0.00003014
$ 0.00003154
$ 0.00003154$ 0.00003154
$ 0.00003014
$ 0.00003014$ 0.00003014

$ 0.00003154
$ 0.00003154$ 0.00003154

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

$ 0.00002162
$ 0.00002162$ 0.00002162

SKAINET (SKAI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.0000303. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00003014 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00003154 ක උපරිම අගයක් අතර SKAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SKAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0089911 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00002162 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SKAI පසුගිය පැය තුල, -0.08% කින්, පැය 24 තුල, -3.07% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +9.34% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SKAINET (SKAI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 30.31K
$ 30.31K$ 30.31K

--
----

$ 30.31K
$ 30.31K$ 30.31K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857 999,858,474.332857

SKAINET හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 30.31K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.86M සමඟින් SKAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999858474.332857 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 30.31K කි.

SKAINET (SKAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, SKAINETහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, SKAINETහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000008341 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, SKAINETහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000060902 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, SKAINETහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.000006358825373567996 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-3.07%
දින 30 යි$ -0.0000008341-2.75%
දින 60 යි$ +0.0000060902+20.10%
දින 90 යි$ +0.000006358825373567996+26.56%

SKAINET (SKAI) යනු කුමක්ද

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

SKAINET මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SKAINET (SKAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SKAINET (SKAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SKAINET සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SKAINET මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SKAI දේශීය මුදල් වෙත

SKAINET (SKAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SKAINETSKAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SKAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SKAINET (SKAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SKAINET (SKAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SKAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000303 USD වේ.
SKAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SKAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000303 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SKAINET හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SKAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 30.31K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SKAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SKAI හි සංසරණ සැපයුම 999.86M USD වේ.
SKAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0089911 USD ක ATH මිලක් SKAI අත්කර ගති.
SKAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00002162 USD ක ATL මිලක් SKAI අත්කර ගති.
SKAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SKAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SKAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SKAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SKAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:45 (UTC+8)

SKAINET (SKAI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.