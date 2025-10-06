සජීවී Silent Pass සඳහා අද මිල 0.00006688 USD කි. SP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Silent Pass සඳහා අද මිල 0.00006688 USD කි. SP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Silent Pass ලාංඡනය

Silent Pass මිල (SP)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SP සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-0.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Silent Pass (SP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:37 (UTC+8)

Silent Pass (SP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00006653
$ 0.00006653$ 0.00006653
පැය 24 පහළ
$ 0.00006933
$ 0.00006933$ 0.00006933
24H ඉහළ

$ 0.00006653
$ 0.00006653$ 0.00006653

$ 0.00006933
$ 0.00006933$ 0.00006933

$ 0.00013783
$ 0.00013783$ 0.00013783

$ 0.00005782
$ 0.00005782$ 0.00005782

-0.07%

-0.97%

-3.64%

-3.64%

Silent Pass (SP) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00006688. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00006653 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00006933 ක උපරිම අගයක් අතර SP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00013783 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005782 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SP පසුගිය පැය තුල, -0.07% කින්, පැය 24 තුල, -0.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Silent Pass (SP) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 60.18K
$ 60.18K$ 60.18K

--
----

$ 66.88K
$ 66.88K$ 66.88K

899.81M
899.81M 899.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Silent Pass හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 60.18K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 899.81M සමඟින් SP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 66.88K කි.

Silent Pass (SP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000035969 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000046324 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00001636633183122359 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-0.97%
දින 30 යි$ +0.0000035969+5.38%
දින 60 යි$ +0.0000046324+6.93%
දින 90 යි$ -0.00001636633183122359-19.66%

Silent Pass (SP) යනු කුමක්ද

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Silent Pass මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Silent Pass (SP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Silent Pass (SP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Silent Pass සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Silent Pass මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SP දේශීය මුදල් වෙත

Silent Pass (SP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Silent PassSP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Silent Pass (SP) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Silent Pass (SP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00006688 USD වේ.
SP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00006688 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Silent Pass හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 60.18K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SP හි සංසරණ සැපයුම 899.81M USD වේ.
SP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00013783 USD ක ATH මිලක් SP අත්කර ගති.
SP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00005782 USD ක ATL මිලක් SP අත්කර ගති.
SP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:33:37 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.