Silent Pass මිල (SP)
-0.07%
-0.97%
-3.64%
-3.64%
Silent Pass (SP) තත්ය කාලීන මිල $0.00006688. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00006653 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00006933 ක උපරිම අගයක් අතර SP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00013783 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00005782 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SP පසුගිය පැය තුල, -0.07% කින්, පැය 24 තුල, -0.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Silent Pass හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 60.18K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 899.81M සමඟින් SP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 66.88K කි.
අද දිනය තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000035969 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0000046324 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Silent Passහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00001636633183122359 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.97%
|දින 30 යි
|$ +0.0000035969
|+5.38%
|දින 60 යි
|$ +0.0000046324
|+6.93%
|දින 90 යි
|$ -0.00001636633183122359
|-19.66%
Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."
Silent PassSP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
