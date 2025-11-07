හුවමාරුවDEX+
සජීවී Sigma bnb USD සඳහා අද මිල 1.003 USD කි. BNBUSD සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි BNBUSD මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

BNBUSD ගැන වැඩි විස්තර

BNBUSD මිල තොරතුරු

BNBUSD යනු කුමක්ද

BNBUSD නිල වෙබ් අඩවිය

BNBUSD ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

BNBUSD මිල පුරෝකථනය

Sigma bnb USD ලාංඡනය

Sigma bnb USD මිල (BNBUSD)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 BNBUSD සිට USD සජීවී මිල:

$1.003
$1.003$1.003
+0.30%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Sigma bnb USD (BNBUSD) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:45:11 (UTC+8)

Sigma bnb USD (BNBUSD) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.999076
$ 0.999076$ 0.999076
පැය 24 පහළ
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24H ඉහළ

$ 0.999076
$ 0.999076$ 0.999076

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.998475
$ 0.998475$ 0.998475

+0.05%

+0.31%

+0.37%

+0.37%

Sigma bnb USD (BNBUSD) තත්‍ය කාලීන මිල $1.003. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.999076 ක අවම අගයක් සහ $ 1.008 ක උපරිම අගයක් අතර BNBUSD වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. BNBUSDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.009 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.998475 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව BNBUSD පසුගිය පැය තුල, +0.05% කින්, පැය 24 තුල, +0.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.37% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Sigma bnb USD (BNBUSD) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

1.47M
1.47M 1.47M

1,468,097.293111499
1,468,097.293111499 1,468,097.293111499

Sigma bnb USD හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.47M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.47M සමඟින් BNBUSD හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1468097.293111499 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.47M කි.

Sigma bnb USD (BNBUSD) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Sigma bnb USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00308201 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Sigma bnb USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0029312675 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Sigma bnb USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Sigma bnb USDහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00308201+0.31%
දින 30 යි$ +0.0029312675+0.29%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Sigma bnb USD (BNBUSD) යනු කුමක්ද

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Sigma bnb USD (BNBUSD) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Sigma bnb USD මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Sigma bnb USD (BNBUSD) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Sigma bnb USD (BNBUSD) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Sigma bnb USD සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Sigma bnb USD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

BNBUSD දේශීය මුදල් වෙත

Sigma bnb USD (BNBUSD) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Sigma bnb USDBNBUSD හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් BNBUSD ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sigma bnb USD (BNBUSD) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Sigma bnb USD (BNBUSD) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද BNBUSD හි සජීවී මිල, USD වලින් 1.003 USD වේ.
BNBUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
BNBUSD සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 1.003 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Sigma bnb USD හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
BNBUSD සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.47M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
BNBUSD හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
BNBUSD හි සංසරණ සැපයුම 1.47M USD වේ.
BNBUSD හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.009 USD ක ATH මිලක් BNBUSD අත්කර ගති.
BNBUSD හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.998475 USD ක ATL මිලක් BNBUSD අත්කර ගති.
BNBUSD හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
BNBUSD සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී BNBUSD වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව BNBUSD මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා BNBUSD මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:45:11 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

