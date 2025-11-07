Sideliner Coin මිල (SIDELINER)
Sideliner Coin (SIDELINER) තත්ය කාලීන මිල $0.00000647. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000643 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000669 ක උපරිම අගයක් අතර SIDELINER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SIDELINERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00084793 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000643 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SIDELINER පසුගිය පැය තුල, +0.69% කින්, පැය 24 තුල, -1.94% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Sideliner Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.46K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 997.83M සමඟින් SIDELINER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997826017.030726 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.46K කි.
අද දිනය තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000024624 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000027773 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000007823462697916623 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-1.94%
|දින 30 යි
|$ -0.0000024624
|-38.06%
|දින 60 යි
|$ -0.0000027773
|-42.92%
|දින 90 යි
|$ -0.000007823462697916623
|-54.73%
SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.
Sideliner CoinSIDELINER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SIDELINER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.
