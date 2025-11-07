හුවමාරුවDEX+
සජීවී Sideliner Coin සඳහා අද මිල 0.00000647 USD කි. SIDELINER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SIDELINER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SIDELINER ගැන වැඩි විස්තර

SIDELINER මිල තොරතුරු

SIDELINER යනු කුමක්ද

SIDELINER නිල වෙබ් අඩවිය

SIDELINER ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SIDELINER මිල පුරෝකථනය

Sideliner Coin ලාංඡනය

Sideliner Coin මිල (SIDELINER)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SIDELINER සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.90%1D
mexc
USD
Sideliner Coin (SIDELINER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:59:45 (UTC+8)

Sideliner Coin (SIDELINER) මිල තොරතුරු (USD)

Sideliner Coin (SIDELINER) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000647. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00000643 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000669 ක උපරිම අගයක් අතර SIDELINER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SIDELINERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00084793 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00000643 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SIDELINER පසුගිය පැය තුල, +0.69% කින්, පැය 24 තුල, -1.94% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -20.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Sideliner Coin (SIDELINER) වෙළඳපල තොරතුරු

Sideliner Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.46K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 997.83M සමඟින් SIDELINER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 997826017.030726 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.46K කි.

Sideliner Coin (SIDELINER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000024624 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000027773 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Sideliner Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000007823462697916623 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.94%
දින 30 යි$ -0.0000024624-38.06%
දින 60 යි$ -0.0000027773-42.92%
දින 90 යි$ -0.000007823462697916623-54.73%

Sideliner Coin (SIDELINER) යනු කුමක්ද

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Sideliner Coin (SIDELINER) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Sideliner Coin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Sideliner Coin (SIDELINER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Sideliner Coin (SIDELINER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Sideliner Coin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Sideliner Coin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SIDELINER දේශීය මුදල් වෙත

Sideliner Coin (SIDELINER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Sideliner CoinSIDELINER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SIDELINER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sideliner Coin (SIDELINER) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Sideliner Coin (SIDELINER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SIDELINER හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000647 USD වේ.
SIDELINER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SIDELINER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000647 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Sideliner Coin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SIDELINER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 6.46K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SIDELINER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SIDELINER හි සංසරණ සැපයුම 997.83M USD වේ.
SIDELINER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00084793 USD ක ATH මිලක් SIDELINER අත්කර ගති.
SIDELINER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00000643 USD ක ATL මිලක් SIDELINER අත්කර ගති.
SIDELINER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SIDELINER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SIDELINER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SIDELINER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SIDELINER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Sideliner Coin (SIDELINER) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

