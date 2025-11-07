හුවමාරුවDEX+
සජීවී Shack Token සඳහා අද මිල 0.02774363 USD කි. SHACK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SHACK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Shack Token ලාංඡනය

Shack Token මිල (SHACK)

1 SHACK සිට USD සජීවී මිල:

$0.02774363
-4.90%1D
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත.
Shack Token (SHACK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:10:28 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02656455
පැය 24 පහළ
$ 0.0295048
24H ඉහළ

$ 0.02656455
$ 0.0295048
$ 0.03822927
$ 0.00495461
+0.66%

-4.96%

+4.41%

+4.41%

Shack Token (SHACK) තත්‍ය කාලීන මිල $0.02774363. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02656455 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0295048 ක උපරිම අගයක් අතර SHACK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SHACKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.03822927 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00495461 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SHACK පසුගිය පැය තුල, +0.66% කින්, පැය 24 තුල, -4.96% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.41% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Shack Token (SHACK) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 11.04M
--
$ 27.71M
398.51M
999,993,997.83224
Shack Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 11.04M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 398.51M සමඟින් SHACK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999993997.83224 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 27.71M කි.

Shack Token (SHACK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Shack Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00145087363801487 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Shack Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0128469486 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Shack Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0894358499 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Shack Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.022364756070294872 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00145087363801487-4.96%
දින 30 යි$ +0.0128469486+46.31%
දින 60 යි$ +0.0894358499+322.37%
දින 90 යි$ +0.022364756070294872+415.79%

Shack Token (SHACK) යනු කුමක්ද

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Shack Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Shack Token (SHACK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Shack Token (SHACK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Shack Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Shack Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SHACK දේශීය මුදල් වෙත

Shack Token (SHACK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Shack TokenSHACK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SHACK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Shack Token (SHACK) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Shack Token (SHACK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SHACK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.02774363 USD වේ.
SHACK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SHACK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.02774363 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Shack Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SHACK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 11.04M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SHACK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SHACK හි සංසරණ සැපයුම 398.51M USD වේ.
SHACK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.03822927 USD ක ATH මිලක් SHACK අත්කර ගති.
SHACK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00495461 USD ක ATL මිලක් SHACK අත්කර ගති.
SHACK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SHACK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SHACK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SHACK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SHACK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:10:28 (UTC+8)

Shack Token (SHACK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

