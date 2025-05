Satoshi Panda (SAP) යනු කුමක්ද

Satoshi Panda is a wholesome meme culture project that provides Bitcoin reflections in the form of BTCB to holders of its SAP token on BNB Chain. There are 5% in reflections, with 2% going to SAP holders in the form of BTCB on BNB Chain, 1% goes towards autoadded liquidity, 1% goes towards SAP buyback, and 1% goes to the Marketing and Development Treasury. A gamified NFT collection with NFT Staking and tokenized future bass & synthwave music label are being developed to further provide utility to SAP and innovate within the meme culture space.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!