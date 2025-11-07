හුවමාරුවDEX+
සජීවී Sao Paulo FC Fan Token සඳහා අද මිල 0.03065779 USD කි. SPFC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SPFC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SPFC ගැන වැඩි විස්තර

SPFC මිල තොරතුරු

SPFC යනු කුමක්ද

SPFC නිල වෙබ් අඩවිය

SPFC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SPFC මිල පුරෝකථනය

Sao Paulo FC Fan Token ලාංඡනය

Sao Paulo FC Fan Token මිල (SPFC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SPFC සිට USD සජීවී මිල:

$0.03065779
$0.03065779$0.03065779
-1.80%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:58:21 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.03023526
$ 0.03023526$ 0.03023526
පැය 24 පහළ
$ 0.03192084
$ 0.03192084$ 0.03192084
24H ඉහළ

$ 0.03023526
$ 0.03023526$ 0.03023526

$ 0.03192084
$ 0.03192084$ 0.03192084

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

-1.30%

-1.88%

-1.21%

-1.21%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) තත්‍ය කාලීන මිල $0.03065779. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.03023526 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03192084 ක උපරිම අගයක් අතර SPFC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPFCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.33 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0148642 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SPFC පසුගිය පැය තුල, -1.30% කින්, පැය 24 තුල, -1.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 146.73K
$ 146.73K$ 146.73K

--
----

$ 612.82K
$ 612.82K$ 612.82K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Sao Paulo FC Fan Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 146.73K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 4.79M සමඟින් SPFC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 20000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 612.82K කි.

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Sao Paulo FC Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00058834476238002 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Sao Paulo FC Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0024520131 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Sao Paulo FC Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0019922137 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Sao Paulo FC Fan Tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00064000451687247 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00058834476238002-1.88%
දින 30 යි$ -0.0024520131-7.99%
දින 60 යි$ -0.0019922137-6.49%
දින 90 යි$ -0.00064000451687247-2.04%

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) යනු කුමක්ද

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Sao Paulo FC Fan Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Sao Paulo FC Fan Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Sao Paulo FC Fan Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SPFC දේශීය මුදල් වෙත

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Sao Paulo FC Fan TokenSPFC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SPFC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SPFC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03065779 USD වේ.
SPFC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SPFC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03065779 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Sao Paulo FC Fan Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SPFC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 146.73K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SPFC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SPFC හි සංසරණ සැපයුම 4.79M USD වේ.
SPFC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.33 USD ක ATH මිලක් SPFC අත්කර ගති.
SPFC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0148642 USD ක ATL මිලක් SPFC අත්කර ගති.
SPFC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SPFC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SPFC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SPFC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SPFC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:58:21 (UTC+8)

Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

