සජීවී Sakai Vault සඳහා අද මිල 0.03018439 USD කි. SAKAI සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SAKAI මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SAKAI ගැන වැඩි විස්තර

SAKAI මිල තොරතුරු

SAKAI යනු කුමක්ද

SAKAI ධවල පත්‍රිකාව

SAKAI නිල වෙබ් අඩවිය

SAKAI ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SAKAI මිල පුරෝකථනය

Sakai Vault ලාංඡනය

Sakai Vault මිල (SAKAI)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 SAKAI සිට USD සජීවී මිල:

$0.03018439
-3.20%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Sakai Vault (SAKAI) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:58:14 (UTC+8)

Sakai Vault (SAKAI) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.02898218
පැය 24 පහළ
$ 0.03530027
24H ඉහළ

$ 0.02898218
$ 0.03530027
$ 12.21
$ 0.02819608
+0.00%

-3.24%

-3.21%

-3.21%

Sakai Vault (SAKAI) තත්‍ය කාලීන මිල $0.03018439. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.02898218 ක අවම අගයක් සහ $ 0.03530027 ක උපරිම අගයක් අතර SAKAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SAKAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 12.21 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.02819608 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SAKAI පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, -3.24% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.21% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Sakai Vault (SAKAI) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 108.48K
--
$ 241.49K
3.59M
8,000,000.0
Sakai Vault හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 108.48K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 3.59M සමඟින් SAKAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 241.49K කි.

Sakai Vault (SAKAI) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Sakai Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00101165354160795 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Sakai Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0018425789 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Sakai Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0008801466 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Sakai Vaultහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000910159119932684 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00101165354160795-3.24%
දින 30 යි$ -0.0018425789-6.10%
දින 60 යි$ -0.0008801466-2.91%
දින 90 යි$ -0.000910159119932684-2.92%

Sakai Vault (SAKAI) යනු කුමක්ද

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Sakai Vault මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Sakai Vault (SAKAI) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Sakai Vault (SAKAI) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Sakai Vault සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Sakai Vault මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SAKAI දේශීය මුදල් වෙත

Sakai Vault (SAKAI) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Sakai VaultSAKAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SAKAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sakai Vault (SAKAI) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Sakai Vault (SAKAI) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SAKAI හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.03018439 USD වේ.
SAKAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SAKAI සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.03018439 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Sakai Vault හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SAKAI සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 108.48K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SAKAI හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SAKAI හි සංසරණ සැපයුම 3.59M USD වේ.
SAKAI හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
12.21 USD ක ATH මිලක් SAKAI අත්කර ගති.
SAKAI හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.02819608 USD ක ATL මිලක් SAKAI අත්කර ගති.
SAKAI හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SAKAI සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී SAKAI වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SAKAI මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SAKAI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Sakai Vault (SAKAI) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

$100,962.14

$3,299.41

$1.1331

$154.67

$1.0004

$100,962.14

$3,299.41

$154.67

$2.2006

$956.18

$0.00000000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$4.743

$0.007896

$0.00002985

$15.2954

$0.0957

