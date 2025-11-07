RWAI by Virtuals මිල (RWAI)
RWAI by Virtuals (RWAI) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RWAI වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RWAIහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00301958 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RWAI පසුගිය පැය තුල, -1.78% කින්, පැය 24 තුල, +3.01% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +7.57% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
RWAI by Virtuals හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 119.65K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 699.40M සමඟින් RWAI හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 171.08K කි.
අද දිනය තුළ, RWAI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, RWAI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, RWAI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, RWAI by Virtualsහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+3.01%
|දින 30 යි
|$ 0
|+11.05%
|දින 60 යි
|$ 0
|-18.30%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.
$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."
RWAI by VirtualsRWAI හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RWAI ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
