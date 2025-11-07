හුවමාරුවDEX+
සජීවී Rue Cat සඳහා අද මිල 0.00009084 USD කි. RUECAT සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RUECAT මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RUECAT ගැන වැඩි විස්තර

RUECAT මිල තොරතුරු

RUECAT යනු කුමක්ද

RUECAT නිල වෙබ් අඩවිය

RUECAT ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RUECAT මිල පුරෝකථනය

Rue Cat ලාංඡනය

Rue Cat මිල (RUECAT)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 RUECAT සිට USD සජීවී මිල:

--
----
+2.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Rue Cat (RUECAT) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:57:39 (UTC+8)

Rue Cat (RUECAT) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00008509
$ 0.00008509$ 0.00008509
පැය 24 පහළ
$ 0.00009329
$ 0.00009329$ 0.00009329
24H ඉහළ

$ 0.00008509
$ 0.00008509$ 0.00008509

$ 0.00009329
$ 0.00009329$ 0.00009329

$ 0.00086682
$ 0.00086682$ 0.00086682

$ 0.00007988
$ 0.00007988$ 0.00007988

-1.74%

+2.62%

-1.40%

-1.40%

Rue Cat (RUECAT) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00009084. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00008509 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00009329 ක උපරිම අගයක් අතර RUECAT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RUECATහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00086682 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00007988 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RUECAT පසුගිය පැය තුල, -1.74% කින්, පැය 24 තුල, +2.62% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.40% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Rue Cat (RUECAT) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 51.99K
$ 51.99K$ 51.99K

--
----

$ 51.99K
$ 51.99K$ 51.99K

572.28M
572.28M 572.28M

572,277,599.956837
572,277,599.956837 572,277,599.956837

Rue Cat හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 51.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 572.28M සමඟින් RUECAT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 572277599.956837 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 51.99K කි.

Rue Cat (RUECAT) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Rue Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Rue Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000565364 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Rue Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Rue Catහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+2.62%
දින 30 යි$ -0.0000565364-62.23%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Rue Cat (RUECAT) යනු කුමක්ද

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

Rue Cat (RUECAT) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Rue Cat මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Rue Cat (RUECAT) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Rue Cat (RUECAT) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Rue Cat සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Rue Cat මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RUECAT දේශීය මුදල් වෙත

Rue Cat (RUECAT) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Rue CatRUECAT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RUECAT ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Rue Cat (RUECAT) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Rue Cat (RUECAT) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RUECAT හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00009084 USD වේ.
RUECAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RUECAT සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00009084 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Rue Cat හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RUECAT සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 51.99K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RUECAT හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RUECAT හි සංසරණ සැපයුම 572.28M USD වේ.
RUECAT හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00086682 USD ක ATH මිලක් RUECAT අත්කර ගති.
RUECAT හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00007988 USD ක ATL මිලක් RUECAT අත්කර ගති.
RUECAT හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RUECAT සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RUECAT වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RUECAT මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RUECAT මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:57:39 (UTC+8)

Rue Cat (RUECAT) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

