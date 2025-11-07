හුවමාරුවDEX+
සජීවී ROY සඳහා අද මිල 0.00133751 USD කි. ROY සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ROY මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ROY ගැන වැඩි විස්තර

ROY මිල තොරතුරු

ROY යනු කුමක්ද

ROY නිල වෙබ් අඩවිය

ROY ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ROY මිල පුරෝකථනය

ROY ලාංඡනය

ROY මිල (ROY)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ROY සිට USD සජීවී මිල:

$0.00133751
$0.00133751$0.00133751
+33.60%1D
mexc
USD
ROY (ROY) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:10:20 (UTC+8)

ROY (ROY) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0.0013846
$ 0.0013846$ 0.0013846
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0013846
$ 0.0013846$ 0.0013846

$ 0.00608046
$ 0.00608046$ 0.00608046

$ 0
$ 0$ 0

+1.28%

+33.63%

-1.89%

-1.89%

ROY (ROY) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00133751. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0013846 ක උපරිම අගයක් අතර ROY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ROYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00608046 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ROY පසුගිය පැය තුල, +1.28% කින්, පැය 24 තුල, +33.63% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.89% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

ROY (ROY) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,578.322318
999,995,578.322318 999,995,578.322318

ROY හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 1.34M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1000.00M සමඟින් ROY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999995578.322318 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.34M කි.

ROY (ROY) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, ROYහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.00033663 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, ROYහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007554157 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, ROYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, ROYහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00033663+33.63%
දින 30 යි$ -0.0007554157-56.47%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

ROY (ROY) යනු කුමක්ද

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell’s history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

ROY (ROY) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

ROY මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ ROY (ROY) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ ROY (ROY) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? ROY සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් ROY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ROY දේශීය මුදල් වෙත

ROY (ROY) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ROYROY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ROY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ROY (ROY) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

ROY (ROY) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ROY හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00133751 USD වේ.
ROY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ROY සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00133751 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
ROY හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ROY සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 1.34M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ROY හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ROY හි සංසරණ සැපයුම 1000.00M USD වේ.
ROY හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00608046 USD ක ATH මිලක් ROY අත්කර ගති.
ROY හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් ROY අත්කර ගති.
ROY හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ROY සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ROY වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ROY මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ROY මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:10:20 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

