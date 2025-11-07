Rowan Coin මිල (RWN)
--
-0.02%
-10.55%
-10.55%
Rowan Coin (RWN) තත්ය කාලීන මිල $0.00169916. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00169892 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00169967 ක උපරිම අගයක් අතර RWN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RWNහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.364176 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RWN පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -0.02% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -10.55% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Rowan Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 331.34K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 195.00M සමඟින් RWN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 545000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 926.04K කි.
අද දිනය තුළ, Rowan Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Rowan Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000230732 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Rowan Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0011882526 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Rowan Coinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-0.02%
|දින 30 යි
|$ -0.0000230732
|-1.35%
|දින 60 යි
|$ +0.0011882526
|+69.93%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
