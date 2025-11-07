හුවමාරුවDEX+
සජීවී roule token සඳහා අද මිල 0.00329542 USD කි. ROUL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ROUL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී roule token සඳහා අද මිල 0.00329542 USD කි. ROUL සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි ROUL මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

ROUL ගැන වැඩි විස්තර

ROUL මිල තොරතුරු

ROUL යනු කුමක්ද

ROUL ධවල පත්‍රිකාව

ROUL නිල වෙබ් අඩවිය

ROUL ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

ROUL මිල පුරෝකථනය

roule token ලාංඡනය

roule token මිල (ROUL)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 ROUL සිට USD සජීවී මිල:

$0.00329542
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
roule token (ROUL) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:13:17 (UTC+8)

roule token (ROUL) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00321287
පැය 24 පහළ
$ 0.00331009
24H ඉහළ

$ 0.00321287
$ 0.00331009
$ 0.00858746
$ 0.00109265
--

+0.05%

-18.65%

-18.65%

roule token (ROUL) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00329542. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00321287 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00331009 ක උපරිම අගයක් අතර ROUL වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. ROULහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00858746 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00109265 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව ROUL පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, +0.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

roule token (ROUL) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 238.35K
$ 329.54K
72.33M
100,000,000.0
roule token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 238.35K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 72.33M සමඟින් ROUL හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 329.54K කි.

roule token (ROUL) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, roule tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, roule tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0017754177 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, roule tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, roule tokenහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+0.05%
දින 30 යි$ -0.0017754177-53.87%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

roule token (ROUL) යනු කුමක්ද

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

roule token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ roule token (ROUL) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ roule token (ROUL) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? roule token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් roule token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

ROUL දේශීය මුදල් වෙත

roule token (ROUL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

roule tokenROUL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් ROUL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: roule token (ROUL) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

roule token (ROUL) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද ROUL හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00329542 USD වේ.
ROUL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
ROUL සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00329542 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
roule token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
ROUL සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 238.35K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
ROUL හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
ROUL හි සංසරණ සැපයුම 72.33M USD වේ.
ROUL හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00858746 USD ක ATH මිලක් ROUL අත්කර ගති.
ROUL හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00109265 USD ක ATL මිලක් ROUL අත්කර ගති.
ROUL හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
ROUL සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී ROUL වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව ROUL මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා ROUL මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:13:17 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

