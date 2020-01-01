Ronen Coin (RONEN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
Ronen Coin (RONEN) තොරතුරු
Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience.
Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility
Ronen Coin (RONEN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
Ronen Coin (RONEN) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
Ronen Coin (RONEN) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා Ronen CoinRONEN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම RONEN ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු RONEN ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට RONEN ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, RONEN ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
RONEN මිල පුරෝකථනය
RONEN කවර දිශාව කරා යන්නේ දැයි දැන ගැනීමට අවශ්යද? අපගේ RONEN මිල අනාවැකි පිටුව වෙළඳපොළ හැඟීම්, ඓතිහාසික ප්රවණතා සහ තාක්ෂණික දර්ශක ඒකාබද්ධ කර ඉදිරි දැක්මක් ලබා දෙයි.
ඔබ MEXC තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?
MEXC යනු ලොව ඉහළම ක්රිප්ටෝ හුවමාරුවලින් එකක් වන අතර එය ලොව පුරා මිලියන සංඛ්යාත පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලැබේ. ඔබ ආධුනිකයෙකු හෝ පළපුරුදු අයෙකු වුවද, MEXC යනු ක්රිප්ටෝ සඳහා ඔබට ඇති පහසුම ක්රමයයි.
වියාචනය
මෙම පිටුවේ ඇති ටෝකන් ආර්ථික විද්යා දත්ත තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්රවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC එහි නිරවද්යතාව සහතික නොකරයි. ආයෝජනය කිරීමට පෙර ගැඹුරු පර්යේෂණයක් සිදු කරන්න.