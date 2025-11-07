Roadmap Coin මිල (RDMP)
Roadmap Coin (RDMP) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RDMP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RDMPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RDMP පසුගිය පැය තුල, -0.47% කින්, පැය 24 තුල, -3.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -5.20% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Roadmap Coin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.18K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.76M සමඟින් RDMP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999761852.0453618 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 8.18K කි.
$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity. We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol. Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
ක්රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය.
