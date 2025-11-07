හුවමාරුවDEX+
සජීවී RIPPLE WITH RIZZ සඳහා අද මිල 0.00002482 USD කි. RIZZLE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RIZZLE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී RIPPLE WITH RIZZ සඳහා අද මිල 0.00002482 USD කි. RIZZLE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RIZZLE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RIZZLE ගැන වැඩි විස්තර

RIZZLE මිල තොරතුරු

RIZZLE යනු කුමක්ද

RIZZLE නිල වෙබ් අඩවිය

RIZZLE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RIZZLE මිල පුරෝකථනය

RIPPLE WITH RIZZ ලාංඡනය

RIPPLE WITH RIZZ මිල (RIZZLE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 RIZZLE සිට USD සජීවී මිල:

--
----
0.00%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:57:39 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00035597
$ 0.00035597$ 0.00035597

$ 0.00001714
$ 0.00001714$ 0.00001714

--

--

+0.58%

+0.58%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00002482. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RIZZLE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RIZZLEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00035597 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001714 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RIZZLE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

--
----

$ 24.57K
$ 24.57K$ 24.57K

989.87M
989.87M 989.87M

989,871,841.860799
989,871,841.860799 989,871,841.860799

RIPPLE WITH RIZZ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 989.87M සමඟින් RIZZLE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 989871841.860799 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.57K කි.

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000039549 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000091384 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00006475884569577604 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0--
දින 30 යි$ -0.0000039549-15.93%
දින 60 යි$ -0.0000091384-36.81%
දින 90 යි$ -0.00006475884569577604-72.29%

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) යනු කුමක්ද

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි. එය පුළුල්ම ටෝකන තේරීම, වේගවත්ම ටෝකන ලැයිස්තුගත කිරීම් සහ වෙළඳපොලේ පහළම වෙළඳ ගාස්තු සහිත හුවමාරුව ලෙස ප්‍රසිද්ධය. ඉහළ මට්ටමේ ද්‍රවශීලතාවය සහ වෙළඳපොලේ වඩාත්ම තරඟකාරී ගාස්තු අත්විඳීමට දැන් MEXC හා සම්බන්ධ වන්න!

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

RIPPLE WITH RIZZ මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? RIPPLE WITH RIZZ සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් RIPPLE WITH RIZZ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RIZZLE දේශීය මුදල් වෙත

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RIPPLE WITH RIZZRIZZLE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RIZZLE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RIZZLE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00002482 USD වේ.
RIZZLE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RIZZLE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00002482 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
RIPPLE WITH RIZZ හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RIZZLE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 24.57K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RIZZLE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RIZZLE හි සංසරණ සැපයුම 989.87M USD වේ.
RIZZLE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00035597 USD ක ATH මිලක් RIZZLE අත්කර ගති.
RIZZLE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00001714 USD ක ATL මිලක් RIZZLE අත්කර ගති.
RIZZLE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RIZZLE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RIZZLE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RIZZLE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RIZZLE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:57:39 (UTC+8)

RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

