RIPPLE WITH RIZZ මිල (RIZZLE)
RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) තත්ය කාලීන මිල $0.00002482. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RIZZLE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RIZZLEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00035597 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00001714 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RIZZLE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -- කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +0.58% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
RIPPLE WITH RIZZ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 989.87M සමඟින් RIZZLE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 989871841.860799 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.57K කි.
අද දිනය තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000039549 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000091384 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, RIPPLE WITH RIZZහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.00006475884569577604 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|--
|දින 30 යි
|$ -0.0000039549
|-15.93%
|දින 60 යි
|$ -0.0000091384
|-36.81%
|දින 90 යි
|$ -0.00006475884569577604
|-72.29%
RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.
While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.
By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.
RIPPLE WITH RIZZRIZZLE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RIZZLE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
