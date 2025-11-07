Ricky The Raccoon මිල (RICKY)
Ricky The Raccoon (RICKY) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RICKY වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RICKYහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00478606 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RICKY පසුගිය පැය තුල, -1.24% කින්, පැය 24 තුල, -2.54% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -19.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
Ricky The Raccoon හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 36.99K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 1.00B සමඟින් RICKY හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 36.99K කි.
අද දිනය තුළ, Ricky The Raccoonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ricky The Raccoonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ricky The Raccoonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ricky The Raccoonහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.54%
|දින 30 යි
|$ 0
|-38.81%
|දින 60 යි
|$ 0
|-71.24%
|දින 90 යි
|$ 0
|--
Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!
Ricky The RaccoonRICKY හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RICKY ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
