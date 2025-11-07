RETRO KIDS මිල (RETRO)
0.00%
-2.43%
-16.78%
-16.78%
RETRO KIDS (RETRO) තත්ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RETRO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RETROහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RETRO පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -2.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -16.78% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
RETRO KIDS හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 6.32K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.85M සමඟින් RETRO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999849973.996301 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 6.32K කි.
අද දිනය තුළ, RETRO KIDSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, RETRO KIDSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, RETRO KIDSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, RETRO KIDSහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|-2.43%
|දින 30 යි
|$ 0
|-54.05%
|දින 60 යි
|$ 0
|--
|දින 90 යි
|$ 0
|--
The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.
RETRO KIDSRETRO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ව්යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RETRO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව ගැන දැන ගන්න!
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
