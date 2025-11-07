හුවමාරුවDEX+
සජීවී Real Estate Crypto Crowfunding සඳහා අද මිල 0 USD කි. RECC සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RECC මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RECC ගැන වැඩි විස්තර

RECC මිල තොරතුරු

RECC යනු කුමක්ද

RECC නිල වෙබ් අඩවිය

RECC ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RECC මිල පුරෝකථනය

Real Estate Crypto Crowfunding ලාංඡනය

Real Estate Crypto Crowfunding මිල (RECC)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 RECC සිට USD සජීවී මිල:

$0.00070634
$0.00070634$0.00070634
+9.40%1D
mexc
USD
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 16:09:15 (UTC+8)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0
$ 0$ 0

-1.83%

+9.43%

-23.39%

-23.39%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RECC වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RECCහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.00367015 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RECC පසුගිය පැය තුල, -1.83% කින්, පැය 24 තුල, +9.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.39% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 615.94K
$ 615.94K$ 615.94K

--
----

$ 686.58K
$ 686.58K$ 686.58K

872.02M
872.02M 872.02M

972,018,928.1207106
972,018,928.1207106 972,018,928.1207106

Real Estate Crypto Crowfunding හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 615.94K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 872.02M සමඟින් RECC හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 972018928.1207106 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 686.58K කි.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Real Estate Crypto Crowfundingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Real Estate Crypto Crowfundingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Real Estate Crypto Crowfundingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Real Estate Crypto Crowfundingහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0+9.43%
දින 30 යි$ 0-69.38%
දින 60 යි$ 0-71.75%
දින 90 යි$ 0--

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) යනු කුමක්ද

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) සම්පත්

Real Estate Crypto Crowfunding මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Real Estate Crypto Crowfunding සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Real Estate Crypto Crowfunding මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RECC දේශීය මුදල් වෙත

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Real Estate Crypto CrowfundingRECC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RECC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RECC හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
RECC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RECC සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Real Estate Crypto Crowfunding හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RECC සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 615.94K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RECC හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RECC හි සංසරණ සැපයුම 872.02M USD වේ.
RECC හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.00367015 USD ක ATH මිලක් RECC අත්කර ගති.
RECC හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් RECC අත්කර ගති.
RECC හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RECC සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RECC වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RECC මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RECC මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

