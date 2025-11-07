හුවමාරුවDEX+
සජීවී Ratecoin සඳහා අද මිල 0 USD කි. RATE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි RATE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

RATE ගැන වැඩි විස්තර

RATE මිල තොරතුරු

RATE යනු කුමක්ද

RATE ධවල පත්‍රිකාව

RATE නිල වෙබ් අඩවිය

RATE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RATE මිල පුරෝකථනය

Ratecoin ලාංඡනය

Ratecoin මිල (RATE)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 RATE සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-4.90%1D
mexc

USD
Ratecoin (RATE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:56:49 (UTC+8)

Ratecoin (RATE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0
$ 0$ 0
පැය 24 පහළ
$ 0
$ 0$ 0
24H ඉහළ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.92%

-44.15%

-44.15%

Ratecoin (RATE) තත්‍ය කාලීන මිල --. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0 ක අවම අගයක් සහ $ 0 ක උපරිම අගයක් අතර RATE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RATEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RATE පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -4.92% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -44.15% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Ratecoin (RATE) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 75.23K
$ 75.23K$ 75.23K

--
----

$ 75.23K
$ 75.23K$ 75.23K

966.52M
966.52M 966.52M

966,517,002.764641
966,517,002.764641 966,517,002.764641

Ratecoin හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 75.23K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 966.52M සමඟින් RATE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 966517002.764641 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 75.23K කි.

Ratecoin (RATE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Ratecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Ratecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Ratecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Ratecoinහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-4.92%
දින 30 යි$ 0-66.08%
දින 60 යි$ 0--
දින 90 යි$ 0--

Ratecoin (RATE) යනු කුමක්ද

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.

RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.

The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.



Ratecoin මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Ratecoin (RATE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Ratecoin (RATE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Ratecoin සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Ratecoin මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

RATE දේශීය මුදල් වෙත

Ratecoin (RATE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

RatecoinRATE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් RATE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Ratecoin (RATE) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Ratecoin (RATE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද RATE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0 USD වේ.
RATE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
RATE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Ratecoin හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
RATE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 75.23K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
RATE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
RATE හි සංසරණ සැපයුම 966.52M USD වේ.
RATE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0 USD ක ATH මිලක් RATE අත්කර ගති.
RATE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0 USD ක ATL මිලක් RATE අත්කර ගති.
RATE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
RATE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී RATE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව RATE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා RATE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 17:56:49 (UTC+8)

වියාචනය



