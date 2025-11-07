RabbitX මිල (RBX)
RabbitX (RBX) තත්ය කාලීන මිල $0.00080955. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00080955 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00080955 ක උපරිම අගයක් අතර RBX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. RBXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.300034 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00009996 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව RBX පසුගිය පැය තුල, +0.00% කින්, පැය 24 තුල, +0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +4.59% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
RabbitX හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 485.64K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 599.88M සමඟින් RBX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000.0 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 809.55K කි.
අද දිනය තුළ, RabbitXහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, RabbitXහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0006567635 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, RabbitXහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0007419466 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, RabbitXහි මිල වෙනස USDවෙත $ +0.0006095363802936618 විය.
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ 0
|+0.00%
|දින 30 යි
|$ -0.0006567635
|-81.12%
|දින 60 යි
|$ -0.0007419466
|-91.64%
|දින 90 යි
|$ +0.0006095363802936618
|+304.75%
What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.
What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.
History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.
What’s next for your project? Our roadmap includes:
link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap
What can your token be used for?
|කාලය (UTC+8)
|වර්ගය
|තොරතුරු
|11-07 01:12:41
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
|11-06 14:15:13
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
|11-06 11:42:30
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
|11-05 17:18:00
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
|11-05 10:42:00
|දාම-මත දත්ත
|11-04 17:22:15
|කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
