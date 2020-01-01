RabbitSwap (RABBIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව
RabbitSwap (RABBIT) තොරතුරු
RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools.
RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network.
RabbitSwap (RABBIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල විශ්ලේෂණය
RabbitSwap (RABBIT) සඳහා, වෙළඳපොළ සීමාව, සැපයුම් විස්තර, FDV සහ මිල ඉතිහාසය ඇතුළුව, ප්රධාන ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව සහ මිල දත්ත ගවේෂණය කරන්න. ටෝකනයේ වත්මන් වටිනාකම සහ වෙළඳපොළ ස්ථානය එක බැල්මකින් තේරුම් ගන්න.
RabbitSwap (RABBIT) ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව: පැහැදිලි කරන ලද ප්රධාන මිතික සහ භාවිත අවස්ථා
එහි දිගුකාලීන වටිනාකම, තිරසාරභාවය සහ විභවය විශ්ලේෂණය කිරීම සඳහා RabbitSwapRABBIT හි ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව අවබෝධ කර ගැනීම අත්යවශ්ය වේ.
ප්රධාන මිතික සහ ඒවා ගණනය කරන ආකාරය:
මුළු සැපයුම:
නිර්මාණය කර ඇති හෝ නිර්මාණය කරනු ලබන උපරිම RABBIT ටෝකන ගණන.
සංසරණ සැපයුම:
වෙළඳපොළ තුළ සහ ජනතාව අතේ දැනට ඇති ටෝකන ගණන.
උපරිම සැපයුම:
මුළු RABBIT ටෝකන කීයක් පැවතිය හැකිද යන්න පිළිබඳ දැඩි සීමාව.
FDV (සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ තක්සේරුව):
වත්මන් මිල × උපරිම සැපයුම ලෙස ගණනය කරනු ලබන අතර, සියලු ටෝකන සංසරණයේ තිබේ නම් මුළු වෙළඳපොළ සීමාවේ ප්රක්ෂේපණයක් ලබා දේ.
උද්ධමන අනුපාතය:
හිඟයට සහ දිගුකාලීන මිල චලනයට බලපාමින්, නව ටෝකන හඳුන්වා දෙන වේගය පිළිබිඹු කරයි.
මෙම මිතික වෙළඳුන්ට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ඉහළ සංසරණ සැපයුම = වඩා වැඩි ද්රවශීලතාව.
සීමිත උපරිම සැපයුම + අඩු උද්ධමනය= දිගු කාලීන මිල ඉහළ යාමේ හැකියාව.
විනිවිද පෙනෙන ටෝකන බෙදා හැරීම = ව්යාපෘතිය කෙරෙහි වඩා හොඳ විශ්වාසය සහ මධ්යගත පාලනයේ අඩු අවදානම.
අඩු වත්මන් වෙළෙඳපොළ සීමාව සහිත ඉහළ FDV = විය හැකි අධි තක්සේරු සංඥා.
දැන් ඔබට RABBIT ටෝකන් ආර්ථික විද්යාව වැටහේ, RABBIT ටෝකනයේ සජීවී මිල ගවේෂණය කරන්න!
