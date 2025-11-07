හුවමාරුවDEX+
සජීවී Qoryn සඳහා අද මිල 0.00000492 USD කි. QOR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි QOR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

QOR ගැන වැඩි විස්තර

QOR මිල තොරතුරු

QOR යනු කුමක්ද

QOR නිල වෙබ් අඩවිය

QOR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QOR මිල පුරෝකථනය

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Qoryn ලාංඡනය

Qoryn මිල (QOR)

ලැයිස්තුගත නොකළ

1 QOR සිට USD සජීවී මිල:

--
----
-1.90%1D
mexc
මෙම ටෝකන දත්ත තෙවන පාර්ශ්වවලින් ලබා ගෙන ඇත. MEXC ක්‍රියා කරන්නේ තොරතුරු එකතු කරන්නෙකු ලෙස පමණි. MEXC තත්කාල ගනුදෙනු වෙළඳපො‍ළ හි ලැයිස්තුගත කළ අනෙකුත් ටෝකන ගවේෂණය කරන්න!
USD
Qoryn (QOR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:55:48 (UTC+8)

Qoryn (QOR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0000049
$ 0.0000049$ 0.0000049
පැය 24 පහළ
$ 0.00000509
$ 0.00000509$ 0.00000509
24H ඉහළ

$ 0.0000049
$ 0.0000049$ 0.0000049

$ 0.00000509
$ 0.00000509$ 0.00000509

$ 0.0000487
$ 0.0000487$ 0.0000487

$ 0.0000049
$ 0.0000049$ 0.0000049

--

-1.95%

-21.96%

-21.96%

Qoryn (QOR) තත්‍ය කාලීන මිල $0.00000492. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0000049 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00000509 ක උපරිම අගයක් අතර QOR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. QORහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.0000487 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0000049 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව QOR පසුගිය පැය තුල, -- කින්, පැය 24 තුල, -1.95% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -21.96% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Qoryn (QOR) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 4.92K
$ 4.92K$ 4.92K

--
----

$ 4.92K
$ 4.92K$ 4.92K

999.43M
999.43M 999.43M

999,429,848.412867
999,429,848.412867 999,429,848.412867

Qoryn හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 4.92K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව -- වේ. මුළු සැපයුම 999.43M සමඟින් QOR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 999429848.412867 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 4.92K කි.

Qoryn (QOR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දිනය තුළ, Qorynහි මිල වෙනස USDවෙත $ 0 විය.
පසුගිය දින 30 තුළ, Qorynහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000026337 විය.
පසුගිය දින 60 තුළ, Qorynහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.0000025500 විය.
පසුගිය දින 90 තුළ, Qorynහි මිල වෙනස USDවෙත $ -0.000010595432781385446 විය.

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 0-1.95%
දින 30 යි$ -0.0000026337-53.53%
දින 60 යි$ -0.0000025500-51.83%
දින 90 යි$ -0.000010595432781385446-68.28%

Qoryn (QOR) යනු කුමක්ද

Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers.

You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand.

Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.

MEXC යනු ලොව පුරා මිලියන 10 කට අධික පරිශීලකයින් විසින් විශ්වාස කරනු ලබන ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුවයි.

Qoryn (QOR) සම්පත්

නිල වෙබ් අඩවිය

Qoryn මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Qoryn (QOR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Qoryn (QOR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Qoryn සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Qoryn මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

QOR දේශීය මුදල් වෙත

Qoryn (QOR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

QorynQOR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් QOR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Qoryn (QOR) පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Qoryn (QOR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද QOR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00000492 USD වේ.
QOR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
QOR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00000492 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Qoryn හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
QOR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 4.92K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
QOR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
QOR හි සංසරණ සැපයුම 999.43M USD වේ.
QOR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.0000487 USD ක ATH මිලක් QOR අත්කර ගති.
QOR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0000049 USD ක ATL මිලක් QOR අත්කර ගති.
QOR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
QOR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව -- USD වේ.
මේ වසර තුලදී QOR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව QOR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා QOR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 18:55:48 (UTC+8)

වියාචනය

